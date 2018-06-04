Ведущий производитель программного обеспечения, Microsoft, покупает GitHub — крупнейшую в мире платформу для публикации в интернете программного кода. О сделке, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, будет объявлено уже сегодня.

Ведущий производитель программного обеспечения, Microsoft, покупает GitHub — крупнейшую в мире платформу для публикации в интернете программного кода. О сделке, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, будет объявлено уже сегодня.На GitHub размещают свой код огромное количество разработчиков, включая сотрудников таких IT-гигантов как Apple, Amazon или Google. А лидером по числу участвующих разработчиков на GitHUb является репозиторий принадлежащей Microsoft платформы VSCode.Для Microsoft приобретение крупнейшей онлайновой платформы для размещения проектов с открытым программным кодом является логичным продолжением начатой ранее стратегии. В ноябре 2016-го года Microsoft присоединилась к консорциуму развития Linux, а позже разместила популярные дистрибутивы опенсорсной ОС в Windows Store.В начале 2000-х взгляды руководства Microsoft на ПО с открытым исходным кодом были совсем иными — тогдашний гендиректор Стив Балмер называл Linux "раковой опухолью". В корпорации опасались, что экосистема Linux может стать прямым конкурентом тогдашней бизнес-модели софтверного гиганта. Однако при нынешнем главе компании, Сатье Наделле, Microsoft с Linux решила дружить.