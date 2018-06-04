Торжественная церемония награждения состоялась в Московском университете МВД России в Международный день защиты детей

В Международный день защиты детей в Московском университете МВД России состоялась торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Почетные грамоты и подарки от министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева получили 13 ребят из разных регионов страны. В их числе и двое жителей Владимирской области – Ирина Толмачева из Александрова и Игорь Зубатов из Коврова.Студент транспортного колледжа Андрей Зубатовспаспассажировмаршрутки, водитель которой потерял сознание. Неуправляемый микроавтобус на большой скорости помчался по оживленной трассе. В салоне началась паника. Андрей не растерялся и бросился к водителю. Юноша оттолкнул его ногу с педали газа, схватился за руль и управлял автобусом до его полной остановки. Герою обязаны жизнью двое взрослых и один ребенок.Ирина Толмачева не осталась равнодушной к проблеме наркомании. В социальных сетях ей предложили приобрести запрещенные средства. Девушка не растерялась, сделала вид, что согласна, а сама рассказала об этом маме – майору полиции ОМВД России по Александровскому району, которая, в свою очередь, передала информацию коллегам из отдела по борьбе незаконным оборотом наркотиков. В дальнейшем полицейские, тщательно все продумав, привлекли студентку к проведению оперативных мероприятий. В результате подозреваемых в тяжком преступлении задержали.По признанию ребят, такое внимание стало для них неожиданностью. Ирина и Андрей уверены, что на их месте любой человек поступил бы также. Оба они отмечают, что при необходимости обязательно снова окажут помощь тем, кто в ней нуждается или будут содействовать правоохранителям в пресечении правонарушений и раскрытии преступлений.