Жасмин стала гостем конкурса популярной музыки Детская новая волна в Артеке. За кулисами с ней встретился корреспондент Dni.Ru

Жасмин стала гостем конкурса популярной музыки "Детская новая волна" в "Артеке". За кулисами с ней встретился корреспондент Dni.RuДочери певицы Маргарите уже шесть лет. И она мечтает стать такой же известной, как мама. "Сегодня я для нее кумир, идеал и пример для подражания. Например, она ходит на художественную гимнастику, посещает танцевальную студию "Тодес", чтобы в будущем тоже работать на сцене, участвовала в качестве модели в показе детской одежды, занимается вокалом и сентября пойдет в музыкальную школу, – рассказала исполнительница Dni.Ru. – Но ни я, ни отец Маргариты не хотим что-то навязывать дочери, она должна сама выбрать, чем хотела бы заниматься в будущем".По словам Жасмин, ее дочь очень скучает по отцу, которого видит крайне редко. "Она постоянно меня побыстрее отвезти ее в Кишинев к папе, – рассказала артистка. – Но поскольку у меня работа, а дочь училась в подготовительном к школе классе, который не хотелось пропускать, то в последнее время в Молдавии мы бывали редко. Но теперь Марарита свободна, и теперь я смело могу отвезти ее в Молдову, где она будет с отцом максимальное количество времени".Жасмин наметила уехать в Кишинев в первых числах июня. "Я буду прилетать в Москву на какие-то съемки, концерты, и возвращаться в Молдову, – заверила артистка. – Там я первые два дня обычно просто прихожу в себя – делаю массаж, общаюсь с детьми и никого не хочу видеть. В столицы Молдовы у Жасмин есть много друзей и подруг – есть, куда пойти в гости, с кем встретиться.Там уже целая диаспора сложилась! Меня там знают и любят не меньше, чем в России"