В мире растет роль парламентской дипломатии. Эксперты, посетившие открывшийся в Москве международный форум Развитие парламентаризма отмечают также рост авторитета Госдумы на международной арене. По инициативе спикера нижней палаты в Москву для установления контактов приехали почти 500 законодателей из 96 стран мира.

В мире растет роль парламентской дипломатии. Эксперты,посетившие открывшийся в Москве международный форум "Развитиепарламентаризма" отмечают также рост авторитета Госдумы на международнойарене. По инициативе спикера нижней палаты в Москву для установления контактов приехалипочти 500 законодателей из 96 стран мира.Масштабный форум открылся на ВДНХ. В приветственной речи главаГосдумы Вячеслав Володин говорил о роли парламентской дипломатии для установленияотношений между странами. Политолог Дмитрий Фетисов обратил внимание на то, чтоспикер отдельно уделил внимание парламентской дипломатии как инструмента вмире, где ведется санкционная политика и получили широкое распространениеинформационные войны."Заявления и Путина, обратившегося к участникам форума,и Володина продемонстрировали, что Россия будет очень активно развиватьпарламентскую дипломатию как инструмент противодействия санкционной политикеСША и объединять мировое сообщество на правах взаимного уважения и равноправия",– отметил эксперт.Говорил Володин и о развитии технологий, и о необходимостиобмена опытом между парламентариями в этой сфере. В его речи звучали иактуальные призывы к объединению перед такими угрозами как терроризм инаркомафия."Самое главное, что заявления об развитии парламентскойдемократии остались не просто декларацией намерений, а видны на практике",– указал Фетисов.Количество участников форума и руководителей зарубежныхпарламентов лучше всего подтверждает, что Госдума пользуется серьезнымавторитетом на международной арене.О влиянии санкций на международную повестку обратил вниманиеи политолог Константин Калачев. "Вы нам угрозы и санкции. Мы вам запрос насправедливость и многополярный мир, солидарность с Россией старых и новых еедрузей, межпарламентское взаимодействие, народную и парламентскую дипломатию,международные форумы", – так кратко охарактеризовал работу первого днямеждународного парламентского форума Калачев.Все прогрессивное человечество с Россией. Форум нагляднопродемонстрировал. Особенно широко были представлены Африка и Азия.По мнению эксперта, мир вступает в период активности,зрелости и адекватной структурированности такого феномена, как парламентскаядипломатия и тому есть очевидныепричины."Взаимодействие на уровне глав государств и министровиностранных дел осложняют и объективные, и субъективными факторы. Будучисамостоятельным институтом, парламентская дипломатия тесно связана со всемикомпонентами классической дипломатии", – отметил Калачев.Он уверен, что международная политика новейшего временитребует поиска новых инструментов. Для кого-то это Twitter, для кого-то международныефорумы парламентариев. "Сейчас Россия претендует на активную роль вмировой политике, форум еще раз демонстрирует, что изолировать Россиюневозможно. Как невозможно, находясь тут, не отметить растущую роль Госдумы вмеждународных делах", – считает политолог.Важным международным мероприятием назвал форум генеральныйдиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, возрастающаяна мировых площадках роль России делаетмосковскую встречу одной из ключевых в Европе. По понятным причинам интерес кфоруму проявили и наши западноевропейские партнеры."По нынешнимсанкционным временам, как оказалось, роль России как гаранта безопасности вбольшой Европе непреложна. Теперь, когда они сами, на своем опыте,почувствовали все прелести несправедливого санкционного давления, нам, какоказалось, есть теперь о чем поговорить", – отметил эксперт.Одним из ключевых событий, по его мнению, стало выступлениеспикера Госдумы Вячеслава Володина, который подчеркнул необходимостьмежпарламентского диалога, как базовой составляющей миротворчества. Всовременном мире наблюдается явный недостаток гуманитарной, умиротворяющейсилы, в то время как воинственности, причем, часто необоснованной инепропорциональной – перебор."Неплохо, если именно Россия станет ключевой страной,которая, в том числе, и с помощью своих парламентариев, повернет рульавтомобиля глобальной политики, несущегося в пропасть глобального же военногоконфликта", – резюмировал Мухин.Международный форум "Развитие парламентаризма" началработу 4 июня на ВДНХ. Встреча проходит по инициативе и под председательствомспикера Госдумы Вячеслава Володина. В ней принимают участие законодатели иэксперты из 96 стран мира, 19 официальных делегаций возглавляют руководителипарламентов, 15 – вице-спикеры.Освещают международный форум более 240 российскихжурналистов и 76 представителей иностранных СМИ. По итогам дискуссий и круглыхстолов 5 июня пройдет пленарное заседание "Парламентаризм как институтмеждународного сотрудничества".