В мире растет роль парламентской дипломатии. Эксперты,
посетившие открывшийся в Москве международный форум Развитие
парламентаризма отмечают также рост авторитета Госдумы на международной
арене. По инициативе спикера нижней палаты в Москву для установления контактов приехали
почти 500 законодателей из 96 стран мира.
В мире растет роль парламентской дипломатии. Эксперты,
посетившие открывшийся в Москве международный форум "Развитие
парламентаризма" отмечают также рост авторитета Госдумы на международной
арене. По инициативе спикера нижней палаты в Москву для установления контактов приехали
почти 500 законодателей из 96 стран мира.
Масштабный форум открылся на ВДНХ. В приветственной речи глава
Госдумы Вячеслав Володин говорил о роли парламентской дипломатии для установления
отношений между странами. Политолог Дмитрий Фетисов обратил внимание на то, что
спикер отдельно уделил внимание парламентской дипломатии как инструмента в
мире, где ведется санкционная политика и получили широкое распространение
информационные войны.
"Заявления и Путина, обратившегося к участникам форума,
и Володина продемонстрировали, что Россия будет очень активно развивать
парламентскую дипломатию как инструмент противодействия санкционной политике
США и объединять мировое сообщество на правах взаимного уважения и равноправия",
– отметил эксперт.
Говорил Володин и о развитии технологий, и о необходимости
обмена опытом между парламентариями в этой сфере. В его речи звучали и
актуальные призывы к объединению перед такими угрозами как терроризм и
наркомафия.
"Самое главное, что заявления об развитии парламентской
демократии остались не просто декларацией намерений, а видны на практике",
– указал Фетисов.
Количество участников форума и руководителей зарубежных
парламентов лучше всего подтверждает, что Госдума пользуется серьезным
авторитетом на международной арене.
О влиянии санкций на международную повестку обратил внимание
и политолог Константин Калачев. "Вы нам угрозы и санкции. Мы вам запрос на
справедливость и многополярный мир, солидарность с Россией старых и новых ее
друзей, межпарламентское взаимодействие, народную и парламентскую дипломатию,
международные форумы", – так кратко охарактеризовал работу первого дня
международного парламентского форума Калачев.
Все прогрессивное человечество с Россией. Форум наглядно
продемонстрировал. Особенно широко были представлены Африка и Азия.
По мнению эксперта, мир вступает в период активности,
зрелости и адекватной структурированности такого феномена, как парламентская
дипломатия и тому есть очевидные
причины.
"Взаимодействие на уровне глав государств и министров
иностранных дел осложняют и объективные, и субъективными факторы. Будучи
самостоятельным институтом, парламентская дипломатия тесно связана со всеми
компонентами классической дипломатии", – отметил Калачев.
Он уверен, что международная политика новейшего времени
требует поиска новых инструментов. Для кого-то это Twitter, для кого-то международные
форумы парламентариев. "Сейчас Россия претендует на активную роль в
мировой политике, форум еще раз демонстрирует, что изолировать Россию
невозможно. Как невозможно, находясь тут, не отметить растущую роль Госдумы в
международных делах", – считает политолог.
Важным международным мероприятием назвал форум генеральный
директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, возрастающая
на мировых площадках роль России делает
московскую встречу одной из ключевых в Европе. По понятным причинам интерес к
форуму проявили и наши западноевропейские партнеры.
"По нынешним
санкционным временам, как оказалось, роль России как гаранта безопасности в
большой Европе непреложна. Теперь, когда они сами, на своем опыте,
почувствовали все прелести несправедливого санкционного давления, нам, как
оказалось, есть теперь о чем поговорить", – отметил эксперт.
Одним из ключевых событий, по его мнению, стало выступление
спикера Госдумы Вячеслава Володина, который подчеркнул необходимость
межпарламентского диалога, как базовой составляющей миротворчества. В
современном мире наблюдается явный недостаток гуманитарной, умиротворяющей
силы, в то время как воинственности, причем, часто необоснованной и
непропорциональной – перебор.
"Неплохо, если именно Россия станет ключевой страной,
которая, в том числе, и с помощью своих парламентариев, повернет руль
автомобиля глобальной политики, несущегося в пропасть глобального же военного
конфликта", – резюмировал Мухин.
Международный форум "Развитие парламентаризма" начал
работу 4 июня на ВДНХ. Встреча проходит по инициативе и под председательством
спикера Госдумы Вячеслава Володина. В ней принимают участие законодатели и
эксперты из 96 стран мира, 19 официальных делегаций возглавляют руководители
парламентов, 15 – вице-спикеры.
Освещают международный форум более 240 российских
журналистов и 76 представителей иностранных СМИ. По итогам дискуссий и круглых
столов 5 июня пройдет пленарное заседание "Парламентаризм как институт
международного сотрудничества".