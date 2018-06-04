Соперник сборной России по группе А футбольная сборная Египта определилась с окончательным составом. В список вошли восстанавливающийся после травмы лидер египтян Мохаммед Салах и 45-летний вратарь Эссам Эль-Хадари.

Соперник сборной России по группе А футбольная сборная Египта определилась с окончательным составом. В список вошли восстанавливающийся после травмы лидер египтян Мохаммед Салах и 45-летний вратарь Эссам Эль-Хадари.Мохаммед Салах получил травму плеча в финале Лиги чемпионов и поставил под сомнение свое участие в мировом первенстве. Но врачи обещают поставить нападающего "Ливерпуля" в строй к матчу второго тура со сборной России. Включен в список 45-летний вратарь Эль-Хадари, который станет самым возрастным в истории участником чемпионата мира.Главный тренер Эктор Купер внес в заявку следующих игроков: вратари — Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Мохамед Эль-Шенави ("Аль-Ахли"), Шериф Экрами ("Аль-Ахли"); защитники — Ахмед Фатхи, Самир Саад, Айман Ашраф (все — "Аль-Ахли"), Махмуд Хамди ("Замалек"), Мохаммед Абдельшафи ("Аль-Фатах", Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Джабр (оба — "Вест Бромвич", Англия), Ахмед Эльмохамади ("Астон Вилла", Англия), Омар Габер ("Лос-Анджелес", США); полузащитники — Тарек Хамед ("Замалек"), Шикабала ("Аль- Рияд"), Сэм Морси ("Уиган", Англия), Мохамед Эль-Нени ("Арсенал", Англия), Махмуд Кахраба ("Иттихад", Саудовская Аравия), Рамадан Собхи ("Сток Сити", Англия), Махмуд Хасан ("Касымпаша", Турция), Амр Варда ("Атромитос", Греция), Абдалла Эль-Саид (КуПС, Финаляндия); нападающие — Марван Мохсен ("Аль-Ахли"), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия).Сборная Египта выступит в группе A. В рамках группового турнира египтяне встретятся со сборного Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня).