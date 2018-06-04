Ночью 2 июня инспекторы ДПС задержали семейную пару, перевозившую на своем автомобиле похищенные части забора и другие металлические изделия.

2 июня текущего года следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшихся к уголовной ответственности супругов, проживающих в одном из сел Муромского района. Местные жители подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Ночью 2 июня инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Муромский» на маршруте патрулирования в районе одного из садовых товариществ остановили легковой автомобиль «Audi» под управлением 32-летнего жителя Муромского района. В салоне автомашины находилась 31-летняя супруга мужчины.В багажнике и салоне транспортного средства местные жители перевозили металлические части забора и другие металлоизделия. Пояснить происхождение груза супруги не смогли.Полицейские установили, что металлические изделия на сумму 5 тысяч рублей местные жители похитили с дачных участков садового товарищества, чтобы впоследствии сдать его в пункты приема металла.Фигуранты дали признательные показания. Похищенные части забора и металлоизделия возвращены 66-летнему владельцу.Расследование уголовного дела продолжается.