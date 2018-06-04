В нем приняли участие 50 конкурсантов

В нем приняли участие 50 конкурсантовВ субботу, 2 июня, на День пряника во Владимире прошел карнавал.Театрализованное шествие с персонажами со всей России прошло от Патриарших садов до Соборной площади. Тут были служивые Иван и его жена Марья, Городничий, карельский купец Паккайне с женой, вятская Кикимора и Баба-Яга. Сам пряник Павлик оказался слишком похож на персонажа из мультфильма «Шрек».За звание «Лучший костюм» на шествии поборолись 50 конкурсантов. Специалиальный сладкий при получила семья Комаровых. Второе место и абонемент в фитнес-центр получила семья Мухиных, которые представляли Бабу Ягу, Избушку на курьих ножках и Русский самовар. Главный приз завоевала София Белова в костюме героини мультфильма «Храбрая сердцем».Концертную программу на главной сцене завершило выступление финалистов программы «Голос-Дети» и яркое конфетти-шоу. Власти пообещали, что праздник теперь будет проходить раз в год.