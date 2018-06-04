1 июля на сцене РАМТа стартуют XVIII Летние балетные сезоны – балетная классика нон-стоп в самом центре Москвы. В течение двух месяцев, до 26 августа, каждый вечер на сцене РАМТа – шедевры мирового балета и жемчужины русского балетного искусства – Лебединое озеро, Щелкунчик, Золушка, Дон Кихот, Спящая красавица, Жизель, Ромео и Джульетта, Баядерка – постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского. Все спектакли идут в сопровождении оркестра.

1 июля на сцене РАМТа стартуют XVIII "Летние балетные сезоны" – балетная классика нон-стоп в самом центреМосквы. В течениедвух месяцев, до 26 августа, каждый вечер на сцене РАМТа – шедевры мировогобалета и жемчужины русского балетного искусства – "Лебединое озеро", "Щелкунчик","Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка" – постановки легендарныххореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, ВасилияВайнонена, Александра Горского. Все спектакли идут в сопровождении оркестра.Первым спектаклем"Летних балетных сезонов" по традиции станет главный русский балет – "Лебединое озеро" в исполнении новогоучастника проекта – Национального классического балета. Молодой коллектив, основанный в 2010 году, многогастролирует по России и миру, бережно сохраняет традиции русского балета и ужезарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балетного искусства.Впервые в репертуаре "Летних балетных сезонов" появитсябалет Мариуса Петипа "Баядерка" – в исполнении Национального классического балета. Воснове сюжета лежит красивая древнеиндийская легенда о трагической любвитанцовщицы и воина. Насцене – роскошные костюмы, яркие декорации, виртуозная техника исполнения и,конечно, немного волшебства.В этом году в проекте вновьпринимает участие Театр балета "Арт-Да"– молодой перспективный коллектив, чьи выступления с восторгом были встречены публикойв прошлом сезоне. Труппа, имеющая высокий творческий потенциал как вклассическом, так и в современном направлениях, работает под девизом "Талант ипреданность классическим традициям русского балета".Вернулся в афишу "Летнихбалетных сезонов" Театр классического балета Смирнова-Голованова, большеизвестный как "Смирнов Балет". Коллектив,основанный Виктором Смирновым-Головановым в 1988 году, стал первой в СССРнегосударственной балетной труппой. На "Летних балетных сезонах" "Смирнов Балет"представит балеты "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта" вредакции Виктора Смирнова-Голованова, а также "Дон Кихот" и "Жизель".Организатор"Летних балетных сезонов" – Агентство "КОНСАРТА", которое много лет занимаетсяорганизацией гастролей театров, оркестров, хоровых и фольклорных коллективов, атакже выставок в России и за рубежом.Спектакли"Летних балетных сезонов" традиционно проходят в Российском академическом Молодежномтеатре (РАМТ),который расположен в самом центре Москвы на Театральной площади, рядом с Большим иМалым театрами.За 17 летспектакли "Летних балетных сезонов" посетили более 700 000 человек.Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву послезакрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летнимспектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием,а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.Начало спектаклей в 19.00, рекомендуемый возраст 6+.