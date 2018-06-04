1 июля на сцене РАМТа стартуют XVIII Летние балетные сезоны – балетная классика нон-стоп в самом центре
Москвы. В течение
двух месяцев, до 26 августа, каждый вечер на сцене РАМТа – шедевры мирового
балета и жемчужины русского балетного искусства – Лебединое озеро, Щелкунчик,
Золушка, Дон Кихот, Спящая красавица, Жизель, Ромео и Джульетта, Баядерка – постановки легендарных
хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия
Вайнонена, Александра Горского. Все спектакли идут в сопровождении оркестра.
1 июля на сцене РАМТа стартуют XVIII "Летние балетные сезоны" – балетная классика нон-стоп в самом центре
Москвы. В течение
двух месяцев, до 26 августа, каждый вечер на сцене РАМТа – шедевры мирового
балета и жемчужины русского балетного искусства – "Лебединое озеро", "Щелкунчик",
"Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка" – постановки легендарных
хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия
Вайнонена, Александра Горского. Все спектакли идут в сопровождении оркестра.
Первым спектаклем
"Летних балетных сезонов" по традиции станет главный русский балет – "Лебединое озеро" в исполнении нового
участника проекта – Национального классического балета. Молодой коллектив, основанный в 2010 году, много
гастролирует по России и миру, бережно сохраняет традиции русского балета и уже
зарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балетного искусства.
Впервые в репертуаре "Летних балетных сезонов" появится
балет Мариуса Петипа "Баядерка" – в исполнении Национального классического балета. В
основе сюжета лежит красивая древнеиндийская легенда о трагической любви
танцовщицы и воина. На
сцене – роскошные костюмы, яркие декорации, виртуозная техника исполнения и,
конечно, немного волшебства.
В этом году в проекте вновь
принимает участие Театр балета "Арт-Да"
– молодой перспективный коллектив, чьи выступления с восторгом были встречены публикой
в прошлом сезоне. Труппа, имеющая высокий творческий потенциал как в
классическом, так и в современном направлениях, работает под девизом "Талант и
преданность классическим традициям русского балета".
Вернулся в афишу "Летних
балетных сезонов" Театр классического балета Смирнова-Голованова, больше
известный как "Смирнов Балет". Коллектив,
основанный Виктором Смирновым-Головановым в 1988 году, стал первой в СССР
негосударственной балетной труппой. На "Летних балетных сезонах" "Смирнов Балет"
представит балеты "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта" в
редакции Виктора Смирнова-Голованова, а также "Дон Кихот" и "Жизель".
Организатор
"Летних балетных сезонов" – Агентство "КОНСАРТА", которое много лет занимается
организацией гастролей театров, оркестров, хоровых и фольклорных коллективов, а
также выставок в России и за рубежом.
Спектакли
"Летних балетных сезонов" традиционно проходят в Российском академическом Молодежном
театре (РАМТ),
который расположен в самом центре Москвы на Театральной площади, рядом с Большим и
Малым театрами.
За 17 лет
спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более 700 000 человек.
Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после
закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним
спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием,
а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.
Начало спектаклей в 19.00, рекомендуемый возраст 6+.