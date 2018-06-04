В центре информационных технологий «Умный город» стартовала дискуссионная площадка «Кругозор»...

В центре информационных технологий «Умный город» стартовала дискуссионная площадка «Кругозор», в рамках которой состоялся «круглый стол» на тему «Улицы Москвы: равные возможности и современные подходы». Организаторами мероприятия выступили Центр организации дорожного движения и Общественная палата города Москвы.С подробным докладом на тему: «О состоянии обеспечения безопасности дорожного движения как важного элемента обеспечения общей безопасности» выступил начальник Управления ГИБДД по городу Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко. Он довел статистику аварийности на территории города Москвы, а также обозначил магистрали с наибольшим количеством очагов дорожно-транспортных происшествий по итогам прошлого года. Руководитель столичной Госавтоинспекции рассказал о проводимых мероприятиях по снижению скоростного режима на дорогах города, озвучил содержание и итоги реализованных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения пешеходов, а также снижение тяжести последствий ДТП с участием данных категорий граждан. Отдельно рассмотрен вопрос детского дорожно-транспортного травматизма, а также его основные причины, обозначены осуществляемые меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей.На мероприятии выступил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев, а также известные эксперты, урбанисты и общественные деятели. Модератором дискуссии стал руководитель проекта Probok.net Александр Шумский.