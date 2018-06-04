Способ эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
и продления жизни нашли австралийские ученые. Метод оказался простым – быстрая
ходьба.
Способ эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
и продления жизни нашли австралийские ученые. Метод оказался простым – быстрая
ходьба.
Свои выводы исследователи основывают на информации более чем
о 50 тысячах пациентов в возрасте старше 30 лет. Установлено, что у людей,
которые на протяжении двух лет исследований уделяли ходьбе достаточно времени,
риск преждевременной смерти был ниже на 20%. Причем оказалось, что чем старше пациент, тем
ярче выражен эффект. Так, среди участников исследования, которым исполнилось
60, эта цифра составляла от 46 до 53%.
Прослеживалась и зависимость от темпа ходьбы. При среднем
темпе ходьбы риск преждевременной смерти от любых причин снижался на 20% -
тогда как при низком темпе прогулки он был ниже. А у тех, кто ходил быстро,
риск уменьшался на 24%.
Ученые предполагают, что прогулки в быстром темпе укрепляют
сердечно-сосудистую систему, благотворно сказываются на кровоснабжении
головного мозга, способствуют улучшению зрения и даже восстановлению ДНК
человека.
Однако городским жителям лучше прогуливаться по возможности
в парках – так как плохая экология может не только свести на нет полезный
эффект ходьбы, но даже повредить. Кроме того, чрезмерные и интенсивные физические
нагрузки могут быть скорее вредня, чем полезны, пишет MedicalXpress.
Ранее Dni.Ru сообщали о том, ученые Миланского университета выявили неожиданную опасность сидячего образа жизни. Причина – в отсутствии нагрузки на ноги.
Наибольшей опасности подвержены офисные сотрудники, которые весь день не покидают рабочее место. Такой образ жизни приводит к риску возникновения нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз или атрофию спинного мозга. Нагрузка же на ноги снижает вероятность появления подобных недугов.