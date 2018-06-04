Способ эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и продления жизни нашли австралийские ученые. Метод оказался простым – быстрая ходьба.

Способ эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниямии продления жизни нашли австралийские ученые. Метод оказался простым – быстраяходьба.Свои выводы исследователи основывают на информации более чемо 50 тысячах пациентов в возрасте старше 30 лет. Установлено, что у людей,которые на протяжении двух лет исследований уделяли ходьбе достаточно времени,риск преждевременной смерти был ниже на 20%. Причем оказалось, что чем старше пациент, темярче выражен эффект. Так, среди участников исследования, которым исполнилось60, эта цифра составляла от 46 до 53%.Прослеживалась и зависимость от темпа ходьбы. При среднемтемпе ходьбы риск преждевременной смерти от любых причин снижался на 20% -тогда как при низком темпе прогулки он был ниже. А у тех, кто ходил быстро,риск уменьшался на 24%.Ученые предполагают, что прогулки в быстром темпе укрепляютсердечно-сосудистую систему, благотворно сказываются на кровоснабженииголовного мозга, способствуют улучшению зрения и даже восстановлению ДНКчеловека.Однако городским жителям лучше прогуливаться по возможностив парках – так как плохая экология может не только свести на нет полезныйэффект ходьбы, но даже повредить. Кроме того, чрезмерные и интенсивные физическиенагрузки могут быть скорее вредня, чем полезны, пишет MedicalXpress.Ранее Dni.Ru сообщали о том, ученые Миланского университета выявили неожиданную опасность сидячего образа жизни. Причина – в отсутствии нагрузки на ноги.Наибольшей опасности подвержены офисные сотрудники, которые весь день не покидают рабочее место. Такой образ жизни приводит к риску возникновения нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз или атрофию спинного мозга. Нагрузка же на ноги снижает вероятность появления подобных недугов.