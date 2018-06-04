Аппарат призван исследовать границу области, защищающей нас от губительных космических лучей.

В 2024 году NASA запустит аппарат IMAP для изучения границ гелиосферы. Об этом сообщается на сайте агентства.Напомним, что гелиосфера – это область пространства, из которой солнечный ветер вытесняет межзвёздную плазму. Её граница находится примерно в сто раз дальше от Солнца, чем Земля. Именно эту линию многие специалисты склонны считать рубежом Солнечной системы, который, конечно же, является весьма условным и не обозначен пограничными столбами.Здесь давление солнечного ветра обращает вспять большую часть космических лучей, приходящих с просторов Галактики. Напомним, что этот поток частиц фактически представляет собой радиацию, смертельно опасную для всего живого. Без помощи со стороны солнечного ветра с его отражением не справилось бы и магнитное поле Земли."Эта граница – место, где наше Солнце многое делает для нашей защиты. IMAP имеет решающее значение для расширения нашего понимания того, как работает этот космический фильтр", – говорит Деннис Андрусик (Dennis Andrucyk), заместитель помощника администратора NASA по научным миссиям.IMAP – это аббревиатура словосочетания Interstellar Mapping and Acceleration Probe. На русский язык название миссии можно перевести как "Зонд, который проведёт межзвёздное картирование и изучение ускорения". О каком ускорении идёт речь, поясним ниже.Для выполнения поставленных перед ним задач аппарату, впрочем, вовсе не потребуется отправляться за орбиту Плутона. Он будет находиться всего в полутора миллионах километров от Земли, то есть в десять раз ближе, чем Солнце.Зонд будет улавливать те частицы галактического происхождения, которые всё же просочились сквозь "космическую броню". Они послужат своего рода УЗИ или рентгеном, просвечивающим границы гелиосферы и несущим информацию о них. В частности, специалисты надеются изучить странные структуры, обнаруженные предыдущими миссиями, в том числе IBEX, INCA и "Вояджером-1". Кроме того, IMAP создаст глобальную карту рубежей гелиосферы с беспрецедентной детализацией.Другая задача миссии – изучить механизмы ускорения космических лучей в гелиосфере, с чем и связано слово "ускорение" в её названии.Планируется, что зонд будет нести на борту десять научных приборов для изучения состава частиц, распределения их по энергиям, измерения магнитного поля и других задач.О проекте IMAP впервые заговорили в 2016 году, в конце следующего года проект был подан на конкурс NASA в числе многих других концепций, и вот на днях получил одобрение. Стоимость аппарата оценивается в 492 миллиона долларов США. В эту сумму не входят расходы на запуск и стоимость ракеты-носителя.К слову, "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о космическом аппарате, который подойдёт к Солнцу на рекордное расстояние. Говорили мы и об открытиях, сделанных уже запущенными аппаратами, например, о возможном механизме нагрева короны.