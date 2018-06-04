Американские астрофизики обнаружили объект ZLAF9B2 диаметром от 2 до 3,5 метра примерно за восемь часов до его сближения с Землей. Этого времени им хватило для того, чтобы рассчитать траекторию полета и установить место и точное время его вхождения в атмосферу планеты.

Небольшой астероид вошел в минувшую субботу в атмосферу Земли на скорости 17 километров в секунду и сгорел в небе над Ботсваной, сообщает радиостанция OFM. Последний путь небесного тела зафиксировали камеры наблюдения.Американские астрофизики обнаружили объект ZLAF9B2 диаметром от 2 до 3,5 метра примерно за восемь часов до его сближения с Землей. Этого времени им хватило для того, чтобы рассчитать траекторию полета и установить место и точное время его вхождения в атмосферу планеты.Владельцы и рабочие нескольких ферм в ЮАР, расположенные между Оттосдалом и Хартбисфонтейном, увидев вечером в субботу яркую вспышку в небе, отправились на поиски обломков самолета — они предположили, что произошла авиакатастрофа. Уже в ночи им передали, что поисковую операцию можно прекратить, поскольку никакого лайнера не было, а сам астероид упал на территории соседней Ботсваны.Небесное тело, по предположениям ученых, сгорело в верхних слоях атмосферы, озарив черное небо яркой вспышкой."Это открытие стало третьим случаем, когда астероид был обнаружен на траектории удара", — заявил специалист центра Околоземных исследований объектов Пол Чодас.