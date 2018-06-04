Главный тренер чемпионов мира сборной Германии Йоахим Лев определился с основным составом для участия в чемпионате мира. В окончательную заявку попал пропустивший почти весь сезон вратарь Баварии Мануэль Нойер, зато не нашлось места для форварда Манчестер Сити Леруа Сане.

Главный тренер чемпионов мира сборной Германии Йоахим Лев определился с основным составом для участия в чемпионате мира. В окончательную заявку попал пропустивший почти весь сезон вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, зато не нашлось места для форварда "Манчестер Сити" Леруа Сане.Из 27 футболистов, входивших в расширенную заявку, за бортом окончательного списка остались четыре игрока. Это вратарь Бернд Лено из "Байера", его одноклубник защитник Джонатан Та, а также нападающие Леруа Сане из "Манчестер Сити" и Никлас Петерсен из "Фрайбурга". Удивляет отказ от услуг Сане, проведшего прекрасный сезон в английской премьер-лиги. При этом включен в заявку едва оправившийся от травмы вратарь "Баварии" Мануэль Нойер.Полностью состав сборной Германии выглядит следующим образом: вратари Мануэль Нойер ("Бавария"), Кевин Трапп ("Пари Сен-Жермен" Франция), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона" Испания); защитники: Жером Боатенг ("Бавария"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Йонас Гектор ("Кельн"), Матс Хуммельс, Йосуа Киммих (оба — "Бавария"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Никлас Зюле ("Бавария"); полузащитники: Юлиан Брандт ("Байер"), Юлиан Дракслер (("Пари Сен-Жермен" Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Сами Хедира ("Ювентус", Италия), Тони Кроос ("Реал", Испания), Месут Езил ("Арсенал", Англия), Себастьян Руди ("Бавария"); нападающие: Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Марио Гомес ("Штутгарт"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Томас Мюллер ("Бавария"). В команде 8 чемпионов мира – Нойер, Боатенг, Хуммельс, Гинтер, Хедира, Кроос, Езил и Мюллер.Сборная Германии начнет защиту титула матчем в группе F. На первом этапе немцы сыграют со сборной Мексики (17 июня, Москва), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).