Необходимо пересмотреть подходы к деятельности надзорных органов, - рассказал о своих планах в МЧС России новый глава министерства Евгений Зиничев.

"Необходимо пересмотреть подходы к деятельности надзорных органов", — рассказал о своих планах в МЧС России новый глава министерства Евгений Зиничев.На селекторном совещании Евгений Зиничев поручил оптимизировать работу по подбору кадров и проработать вопрос об эффективной численности сотрудников МЧС. Селекторное совещание в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".Евгений Зиничев сменил на посту главы спасательного ведомства Владимира Пучкова. Президент России Владимир Путин потребовал от Зиничева после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" усилить контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей и укрепить пожарную безопасность общественных мест.Евгений Зиничев – выходец из спецслужб, прошел путь от рядового сотрудника до замдиректора ФСБ. В 2016 году кратко возглавлял Калининградскую область, но затем подал в отставку с формулировкой "по семейным обстоятельствам".