Стало известно имя главного тренера челябинского Трактора. Им стал 53-летний Герман Титов, который заменил Анвара Гизатуллина.

Стало известно имя главного тренера челябинского "Трактора". Им стал 53-летний Герман Титов, который заменил Анвара Гизатуллина.Контракт Анвара Гизатуллина с "Трактором" истек, и бывший тренер уральцев вошел в тренерский штаб СКА. Новым тренером назначен Герман Титов, работавший в прошлом сезоне с омским "Авангардом". Также Титов известен по работе с новокузнецким "Металлургом" и московским "Спартаком", В бытность игроком Герман Михайлович выступал за воскресенский "Химик и клубы НХЛ "Питсбург", "Калгари", "Эдмонтон" и "Анахайм".Контракт с Германом Титовым рассчитан на 2 года. "Титов — абсолютно хоккейный человек. Он известен как игрок с большим опытом выступлений в нашей стране и НХЛ, а также по тренерской работе. Из положительных моментов, пожалуй, отмечу следующее: умение Германа Михайловича быстро находить контакт с коллективом, особое внимание работе с молодежью, а также полное отсутствие языкового барьера с легионерами", — прокомментировал РИА Новости назначение Титова генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев.