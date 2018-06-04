Я вынужден сделать заявление из-за фальсификаций и нарезок, которые позволили себе Первый канал и НТВ, – заявил Эммануил Коган в специальном видеообращении. – Истек трехмесячный контракт, по которому я не должен был ничего комментировать, и больше я молчать не намерен!

"Я вынужден сделать заявление из-за фальсификаций и нарезок, которые позволили себе Первый канал и НТВ, – заявил Эммануил Коган в специальном видеообращении. – Истек трехмесячный контракт, по которому я не должен был ничего комментировать, и больше я молчать не намерен!"Эммануил Коган уже много лет живет в Канаде. В Москве же у него после отъезда осталась мать. И когда Коган в начале 2000-х в очередной раз приехал ее навестить, узнал, что у родительницы появилась помощница. "Дверь мне открыла молодая девушка, – рассказал Коган. – У меня совершенно не запечатлелся в памяти ее тогдашний образ, хотя я женолюб. Просто мне в ней совершенно ничего не понравилось"."Виталина не была сиделкой у моей матери – сиделка ей не требовалась. Не была она и уборщицей – убирали там другие люди, – отметил Коган. – Просто мама боялась, что упадет у себя в квартире, сломает шейку бедра, не дотянется до телефона и не сможет вызвать скорую. Поэтому, по ее мнению, в доме всегда кто-то должен был быть. И вот этим "кем-то" стала для мамы Виталина Цымбалюк".(Позже в беседе с корреспондентом Dni.Ru Коган заметил, что киевская пианистка всегда представлялась Виталиной Цымбалюк, но никак не Романовской.)В тот же день за чашкой чая на материнской кухне Эммануил Коган ближе познакомился с Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Она сказала, что пианистка по образованию, коротко обмолвилась о своих родителях и заметила, что она из Киева, а ведь место, где ты родился, откладывает отпечаток на человека, – продолжает Коган.Во второй раз о Виталине он услышал через несколько лет, когда снова приехал в Москву. "Я был и у мамы и она мне сказала, что есть два билета в зал Чайковского, уже даже не помню на что, – продолжает Эммануил. – Пойти хотелось, но компании не было. И тогда как-то возникла идея взять с собой эту украинскую барышню – то ли она сама себя предложила, то ли мне ее посоветовали, уже не вспомню. Но мне было все равно, кто меня сопровождает. После концерта мы пошли "промочить горло" в артистическое кафе. И там я позволил себе бестактность. Сказал Виталине переделанную под нее фразу из чеховского "Вишневого сада": "В ваши годы не иметь любовника!" Цымбалюк-Романовская вспыхнула, покраснела и ответила: "Вы ничего ничего не знаете! И вообще никто ничего не знает!" А дальше рассказывает мне про Армена Джигарханяна – то, что всем всегда рассказывала впоследствии – мол, всю жизнь любит только его"."Никакие интимные подробности я у нее не спрашивал – спит ли она с этим Джигарханяном, спала ли с кем-то до него, есть ли у нее кто-то параллельно с Джигарханяном, – продолжает Коган. – Это не мое дело. Но ее спросил ее: "Ты всерьез это все?" Мол, он же сильно старше. К тому же у него есть семья, дети. На что она начала бурчать что-то нечленораздельное, из чего я понял, что конкретных планов в нее нет".Прошло еще несколько лет, Эммануил Коган снова оказался в Москве и пошел на концерт в Дом музыки. "И вдруг меня кто-то окликнул по имени-отчеству, – вспоминает Коган. – Я поднимаю голову и испытываю шок. Передо мной стоит та самая Виталина Цымбалюк-Романовская и под руку она держит Народного артиста СССР, Лауреата Госпремии Армена Джигарханяна. Одного из кумира моей театральной жизни! Он познакомился со мной и сказал, что наслышан обо мне – мол, я не люблю пьесы Чехова. А поэтому приглашает меня в театр – попить кофе и пообщаться на эту тему. Мол, позвоните Виталине и она устроит встречу".Коган поблагодарил мэтра, сказала, что не живет в Москве, но приглашением пообещал непременно при случае. "После этого я никогда не видел ни Армена Борисовича, ни Виталину Викторовну, – уверяет Эммануил. – Ровно до того момента, когда я появился в студии Первого канала. Меня, кстати, не уведомили, что я буду сниматься с Цымбалюк-Романовской в одной программе. А она там вела себя совершенно по-хамски. Впрочем, как и ведущий, который дергал меня за фалду пиджака или за рука, давая понять, что я должен заткнуться"."Цымблюк-Романовская сейчас находится в беспредельном, циничном, отвратительном состоянии, – уверяет Коган. – Она думает только об одном – как нарубить капусты (заработать на эфирах – Прим. ред.) на честном имени Джигарханяна. Я не уверен, что она отдает себе до конца отчет в том, что творит. Да она и не в состоянии это сделать – никакого разума у нее нет. Для этого достаточно посмотреть на ее мамочку. Откуда у дочки могут быть мозги, если мать – дура непроходимая?!""Джигарханян стал жертвой безобразного процесса, устроенном Цымбалюк, – заключил Коган. – И только борьба, непрекращающаяся борьба , поможет с ней справиться. В том числе и письмо Путину, которое появилось. У нее надо все забрать, все, что он нечестным путем нажила, украла и отжала у артиста Ей необходимо перекрыть кислород. И ей, и ее покровителям, которые помогают ей. Ведь она обманным, лживым путем влезла к Джигарханяну, прикрываясь любовью, но имея корыстные цели".