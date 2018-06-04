Светлана Светличная по праву считалась одной из самых красивых актрис СССР. Известность ей принесли фильмы Стряпуха, Семнадцать мгновений весны, Герой нашего времени, но настоящую славу – роль роковой блондинки в культовом фильме Бриллиантовая рука. Правда, она же стала и ее проклятьем.

Светлана Светличная по праву считалась одной из самых красивых актрис СССР. Известность ей принесли фильмы "Им покоряется небо", "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны", "Герой нашего времени", но настоящую славу – роль роковой блондинки в культовом фильме "Бриллиантовая рука".Фразу ее героини: "Не виноватая я!" знают и помнят десятилетия спустя после выхода картины на экран даже те из молодого поколения, кто, возможно не смотрел сам фильм.Однако именно после этой роли отец Светличной надолго перестал разговаривать с ней, а образ роковой соблазнительницы стал не только успехов, но и проклятием, признается актриса.И это – несмотря на то, что больше 30 лет, невзирая на специфику профессии, они прожили душа в душу с известным актером Владимиром Ивашовым и считались одной из самых красивых пар советского кинематографа.Однако переломные для многих людей того времени и особенно – для представителей творческих профессий голодные 1990-е, стали тяжелейшим испытанием для их пары.Красавице-актрисе приходилось в те годы, чтобы выжить, подрабатывать уборщицей, а ее мужу – рабочим.Это и подорвало здоровье Ивашова – он попал в больницу, после одной операции последовала вторая. Сердце не выдержало, и он ушел из жизни всего в 55 лет.В те же годы разладились отношения Светличной со старшим сыном, а еще через несколько лет был убит их с Ивашовым младший сын.Как смогла пережить и не сломиться под такими ударами судьбы хрупкая женщина, которую считали в середине XX века самой соблазнительной актрисой СССР? Как живет она сейчас, что говорил ей Юрий Никулин в момент съемок той самой знаменитой сцены из "Бриллиантовой руки", как отомстил за отказ красавицы Сергей Герасимов? Об этом и не только Светлана Светличная рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".