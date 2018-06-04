Обвиняемые, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение систематически оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере свыше 201 млн рублей. Так, соучастники в нарушение законодательства Российской Федерации, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение систематически оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28