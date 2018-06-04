Телеведущая Виктория Боня прокомментировала слухи о своей
беременности. Звезда обратилась к поклонникам в соцсетях.
Телеведущая Виктория Боня прокомментировала слухи о своей
беременности. Звезда обратилась к поклонникам в соцсетях.
После того как месяц назад стало известно о романе Виктории
с французским миллиардером Пьером Андюраном, поклонники начали замечать
изменения во внешности звезды, мол, сильно поправилась, лицо стало круглее, увеличилась
грудь. Почитатели принялись засыпать телеведущую вопросами о ее положении.
Видимо, Боня решила разом ответить всем любопытным и опубликовала
в своем Instagram фото, на котором изображена в свободном бирюзовом платье из
шифона. Под снимком звезда с юмором написала "Нет, я не беременна 😆".
Поклонники отметили в
комментариях, что были бы только рады интересному положению Виктории. "А
жаль,такой наикрасивейшей женщине нужно рожать много,оставлять свое ДНК,обидно
что все не так😒 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"У нас другой вопрос, а почему не беременна???)))) Пора уже постить фото с
ангелочками, а не фразы писать "я не беременна". Стыдно Бонечка
должно быть, указ президента РФ не выполняете, демографическую ситуацию в
России не улучшаете!!!!", "жаль не
беремена, такие как ты должны размножаться))) а всяких бузовых и бородурик
стерилизовать с рождения надо", – писали поклонники.
Добавим, что ранее телеведущая говорила, что ее отношения с Андюраном
можно назвать серьезными: "Мы уже познакомили наших детей: от прошлого
брака у Пьера есть дочь – такого же возраста, как моя Анджелина". Также Виктория несколько раз отмечала в своих интервью, что мечтает стать мамой во
второй раз. Более того, это стало одной из причин ее расставания с отцом
первого ребенка – Алексом Смерфитом, который не хотел снова становиться папой.