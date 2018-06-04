Телеведущая Виктория Боня прокомментировала слухи о своей беременности. Звезда обратилась к поклонникам в соцсетях.

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала слухи о своейбеременности. Звезда обратилась к поклонникам в соцсетях.После того как месяц назад стало известно о романе Викториис французским миллиардером Пьером Андюраном, поклонники начали замечатьизменения во внешности звезды, мол, сильно поправилась, лицо стало круглее, увеличиласьгрудь. Почитатели принялись засыпать телеведущую вопросами о ее положении.Видимо, Боня решила разом ответить всем любопытным и опубликовалав своем Instagram фото, на котором изображена в свободном бирюзовом платье изшифона. Под снимком звезда с юмором написала "Нет, я не беременна 😆".Поклонники отметили вкомментариях, что были бы только рады интересному положению Виктории. "Ажаль,такой наикрасивейшей женщине нужно рожать много,оставлять свое ДНК,обидночто все не так😒 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","У нас другой вопрос, а почему не беременна???)))) Пора уже постить фото сангелочками, а не фразы писать "я не беременна". Стыдно Бонечкадолжно быть, указ президента РФ не выполняете, демографическую ситуацию вРоссии не улучшаете!!!!", "жаль неберемена, такие как ты должны размножаться))) а всяких бузовых и бородурикстерилизовать с рождения надо", – писали поклонники.Добавим, что ранее телеведущая говорила, что ее отношения с Андюраномможно назвать серьезными: "Мы уже познакомили наших детей: от прошлогобрака у Пьера есть дочь – такого же возраста, как моя Анджелина". Также Виктория несколько раз отмечала в своих интервью, что мечтает стать мамой вовторой раз. Более того, это стало одной из причин ее расставания с отцомпервого ребенка – Алексом Смерфитом, который не хотел снова становиться папой.