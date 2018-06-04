Многие полагают, что рабство – это пережиток прошлого, которое никогда не вернется. К несчастью, это не так. В современном мире около 45,8 миллиона человек в 167 странах незаконно привлечены к труду, в результате чего создаются товары, которые мы потребляем ежедневно.

Многие полагают, что рабство – это пережиток прошлого, которое никогда не вернется. К несчастью, это не так. В современном мире около 45,8 миллиона человек в 167 странах незаконно привлечены к труду, в результате чего создаются товары, которые мы потребляем ежедневно. Проект Slavery Footprint помогает вычислить, сколько рабов трудятся для того, чтобы обеспечивать нас одеждой и едой.В настоящий момент рабство наиболее сильно распространено в пяти государствах – Китае, Пакистане, Индии, Бангладеше и Узбекистане. В них в рабских условиях трудятся около 152 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет.Современные рабы шьют одежду для крупных мировых брендов, собирают смартфоны и трудятся в тяжелых условиях на фабриках по производству продуктов питания.Калькулятор Slavery Footprint рассчитывает, сколько человек в мире трудились в рабских условиях ради того, чтобы жители развитых стран могли модно одеваться, пробовать изысканную еду и посещать кофейни.Если верить расчетам портала, на благо рядового европейца трудятся в среднем четыре десятка рабов из стран с более низким уровнем жизни.Авторы проекта отмечают, что без государственных мер проблему рабства не решить. Тем не менее, пишут активисты, помочь борьбе с принудительным трудом можно путем поддержки локальных производителей, а также тех, кто заслужил значок "Made In A Free World" ("Сделано в свободном мире").