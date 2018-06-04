Парламентская дипломатия должна снижать конфронтацию между странами и народами. Об этом на открытии форума Развитие парламентаризма заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в настоящее время, когда международное право и глобальная безопасность находятся в кризисе, роль института парламентаризма становится еще более важной.

Парламентская дипломатия должна снижать конфронтацию между странами и народами. Об этом на открытии форума "Развитие парламентаризма" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в настоящее время, когда международное право и глобальная безопасность находятся в кризисе, роль института парламентаризма становится еще более важной.Выступая перед российскими и зарубежными коллегами,председатель нижней палаты российского парламента отметил, что законодатели –это те люди, которые способны снизить градус напряжения между странами. "Когдаэффективность международных институтов и соглашений подрываетсябезответственным поведением политиков и ряда государств, парламентскаядипломатия может и должна содействовать снижению конфронтации и конфликтногопотенциала, укреплению доверия между странами и народами", – отметил ВячеславВолодин.По его словам, в ситуации кризиса, в которой находятся международноеправо и глобальная безопасность, роль института парламентаризма заметно возрастает.Он отметил, что собравшиеся на форум парламентарии представляют разные страны,которые имеют свои законы и традиции, функционируют в разных политическихсистемах.В то же время, подчеркнул спикер Госдумы, в основеформирования любого парламента лежит принцип выборности, представительностиинтересов народа страны. "Поэтому, говоря о развитии парламентаризма,необходимо избегать единого лекала, застывшей формы, по которой должны бытьскроены все парламентские институты", – заявил Володин.Он выразил уверенность, что сегодня всем необходимо сближатьпозиции по вопросам, требующим совместных решений. Делать это надо на основемногообразия стран и их различного парламентского опыта, считает председательГосдумы. "Необходимо создавать законодательные условия для углублениямеждународного сотрудничества, развития мировой экономики в XXI веке", -сказал спикер нижней палаты.Обращаясь к коллегам, он призвал к поиску путей совместногопротиводействия новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, наркотрафик,ксенофобия и вмешательство во внутренние дела государств. Володин привел примерподобного сотрудничества."В Парламентской ассамблее Организации Договора околлективной безопасности накоплен большой опыт по гармонизации законодательствстран-участниц на основе модельных типовых законов и рекомендаций, – сказал он.– А в рамках ОДКБ приняты решения о формировании единого списка организаций,признанных террористическими".Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит вМоскве 4-5 июня. В нем принимают участие законодатели и эксперты из 96 странмира, 19 официальных делегаций возглавляют руководители парламентов, 15 –вице-спикеры. Освещают международный форум более 240 российских журналистов и76 представителей иностранных СМИ. Центральной темой форума станет развитиесовременного парламентаризма.