Парламентская дипломатия должна снижать конфронтацию между странами и народами. Об этом на открытии форума Развитие парламентаризма заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в настоящее время, когда международное право и глобальная безопасность находятся в кризисе, роль института парламентаризма становится еще более важной.
Парламентская дипломатия должна снижать конфронтацию между странами и народами. Об этом на открытии форума "Развитие парламентаризма" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в настоящее время, когда международное право и глобальная безопасность находятся в кризисе, роль института парламентаризма становится еще более важной.
Выступая перед российскими и зарубежными коллегами,
председатель нижней палаты российского парламента отметил, что законодатели –
это те люди, которые способны снизить градус напряжения между странами. "Когда
эффективность международных институтов и соглашений подрывается
безответственным поведением политиков и ряда государств, парламентская
дипломатия может и должна содействовать снижению конфронтации и конфликтного
потенциала, укреплению доверия между странами и народами", – отметил Вячеслав
Володин.
По его словам, в ситуации кризиса, в которой находятся международное
право и глобальная безопасность, роль института парламентаризма заметно возрастает.
Он отметил, что собравшиеся на форум парламентарии представляют разные страны,
которые имеют свои законы и традиции, функционируют в разных политических
системах.
В то же время, подчеркнул спикер Госдумы, в основе
формирования любого парламента лежит принцип выборности, представительности
интересов народа страны. "Поэтому, говоря о развитии парламентаризма,
необходимо избегать единого лекала, застывшей формы, по которой должны быть
скроены все парламентские институты", – заявил Володин.
Он выразил уверенность, что сегодня всем необходимо сближать
позиции по вопросам, требующим совместных решений. Делать это надо на основе
многообразия стран и их различного парламентского опыта, считает председатель
Госдумы. "Необходимо создавать законодательные условия для углубления
международного сотрудничества, развития мировой экономики в XXI веке", -
сказал спикер нижней палаты.
Обращаясь к коллегам, он призвал к поиску путей совместного
противодействия новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, наркотрафик,
ксенофобия и вмешательство во внутренние дела государств. Володин привел пример
подобного сотрудничества.
"В Парламентской ассамблее Организации Договора о
коллективной безопасности накоплен большой опыт по гармонизации законодательств
стран-участниц на основе модельных типовых законов и рекомендаций, – сказал он.
– А в рамках ОДКБ приняты решения о формировании единого списка организаций,
признанных террористическими".
Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в
Москве 4-5 июня. В нем принимают участие законодатели и эксперты из 96 стран
мира, 19 официальных делегаций возглавляют руководители парламентов, 15 –
вице-спикеры. Освещают международный форум более 240 российских журналистов и
76 представителей иностранных СМИ. Центральной темой форума станет развитие
современного парламентаризма.