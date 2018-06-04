Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашен в Россию на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Официальное приглашение из Кремля ему предал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашен в Россию на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Официальное приглашение из Кремля ему предал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Возможным поводом посетить Россию для Ким Чен Ына может стать Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Пока каких-то точных параметров нет, — пояснил Дмитрий Песков. — Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналам".Причем ответного послания от Ким Чен Ына не было.