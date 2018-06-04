Переступивший через все возможные и невозможные нормы морали и нравственности, называющий себя журналистом Аркадий Бабченко, похоже, достиг дна. Воскресший блогер просит за эксклюзивное интервью с ним 50 тысяч долларов.

Переступивший через все возможные и невозможные нормы моралии нравственности, называющий себя журналистом Аркадий Бабченко, похоже, достигдна. Воскресший блогер просит за эксклюзивное интервью с ним 50 тысяч долларов.Выживший после непродолжительного возлежания в свиной крови,Бабченко решил хайпануть на своей несостоявшейся смерти, а параллельно немногоподзаработать на хлеб насущный, за которым он так и не сходил в день фейковогоубийства. Журналист решил, что бесплатно он больше не скажет ни одного слова своимколлегам и на странице в соцсети разместил ценник.Стоимость интервью с собой Бабченко оценил в 50 тысячдолларов. Никаких скидок не предусмотрено даже для дружественных украинскихСМИ. Главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман рассказала, чтоторговаться журналист не намерен."Аркадий сказал, что теперь эксклюзивные интервью он даеттолько за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч долларов", – сообщила БацманLife.ru и напомнила,что именно она, узнав об убийстве Бабченко и о том, что у него остались шестеродетей, решила объявить всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье.Теперь самое время объявить сбор денег на интервью сБабченко, но вряд ли кто-то в здравом уме заплатит такую сумму, чтобы вочередной раз услышать невнятное мычание журналиста о великом Порошенко, свинойкрови, столе в морге и проклятых москалях.Кстати, русофобскую тему на российском телевидении давнооседлали не совсем вменяемые политологи, которые делают деньги на скандалах. Правда,в отличие от Бабченко, они-то свою копеечку имеют. О том, что эксперты из Незалежнойи других стран давно прописались в Москве и живут на зарплату в российскихрублях, еще давно рассказал украинский блогер Анатолий Шарий.Вот, к примеру, американец Майкл Бом – бывший страховойагент, переехавший в Россию из США. В ток-шоу его представляют как независимогожурналиста, хотя он никогда не работал журналистом и лишь несколько лет писалколонки для российской газеты на английском языке. Его гонорар за одну передачусоставляет от 10 до 30 тысяч рублей.У руководителей некоторых телеканалов в ходу термин"оручесть". Гость-русофоб должен обязательно испортить настроение, орать ихамить всю программу, провоцировать других участников на скандал. Такой желанныйэксперт может рассчитывать и на 50 и даже на 100 тысяч рублей за двухчасовойэфир.Самая скандальная политическая тема на телевидении – Украина.В ней сильны политологи Вячеслав Ковтун и Вадим Трюхан. В прессе писали, что,помимо гонораров, они умудрились выторговать себе бесплатное проживание, билетыи командировочные. Видимо, к такой "дольче вита" решил приобщиться и чутьне убитый Аркадий Бабченко.Но всем этим персонажам вместе взятым, конечно же, далеко додважды изнасилованной Дианы Шурыгиной, которая стала настоящей звездой после ночнойгулянки. Насильник Шурыгиной до сих пор в колонии с весьма сомнительнымидоказательствами вины, а девушка успела обойти многочисленные ток-шоу на всех телеканалахи на волне пойманного хайпа даже вышла замуж за оператора Первого канала.Но, поговаривают, что Шурыгина торгует лицом не за спасибоили за накрывшую ее славу. Точную цифру ее заработка на Первом канале никто нескажет, так как эта информация засекречена от общественности, но гарантированоможно сказать, что деньги она получает большие. В СМИ информации сегодняпросочилась информация, что она за один эфир на Первом канале в программе "Пустьговорят" получает от 100 тысяч рублей. За интервью ей платят примерно 30тысяч рублей, все зависит от объема.На интригах и вранье можно хорошо зарабатывать нацентральном телевидении. "Если раньше жена Джигарханяна брала от 700 тысячдо одного миллиона рублей за эфир, то теперь гонорар вырос до пятимиллионов", – сообщили в программе"Ты не поверишь!" на НТВ.Скандальный развод Армена Джигарханяна и ВиталиныЦымбалюк-Романовской наделал немало шума. Для оставшейся с несколькимиквартирами артиста гостье с Украины, этот шум стал поистине золотым. Еслисчитать даже по самой низкой ставке, выходит, что, выставив свою личную жизньна всеобщее обозрение, бывшая жена Джигарханяна заработала за последние месяцы 14миллионов рублей и это без учета общения с прессой.Аркадию Бабченко, безусловно, есть что рассказатьобщественности. Только вот будет ли интересно зрителям слушать рассказ о том, какего шестеро детей, узнав о смерти отца, рыдали во весь голос. Или о жене, чутьне потерявшей сознание в эту минуту. Или описание стола в морге, на которомжурналиста отмывали от свиной крови.Интересно, живы ли у Бабченко родители? Если да, то хочется передатьим слова соболезнования в связи с поступками и словами их сына. Вспоминаются его слова,наполненные ненавистью к россиянам, погибшим в Ту-154 над Черным морем и в торговомцентре "Зимняя вишня" и после этого больше ничего слушать из его уст не хочется.