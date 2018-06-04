Как сообщают социологи со ссылкой на проведенный ими в конце мая опрос, 51% респондентов не одобряет назначение Дмитрия Медведева председателем правительства.

Положительно к исполнению Медведевым обязанностей премьера относится 41%, 8% не определились с ответом. Отметим, когда политик возглавил правительство в 2012 году, это назначение, по подсчетам Левада-центра, одобряли 59% опрошенных, не одобряли — 25%, не определились — 16%.По оценкам другой социологической службы — фонда Общественное мнение,— доля недовольных переназначением Дмитрия Медведева также высока: 45% против премьерства политика, 39% — за, 16% — затруднились с ответом. В 2012 году ФОМ опрос не проводил.Дмитрий Медведев, сложивший свои полномочия 7 мая, тремя днями позднее по предложению Владимира Путина был вновь утвержден Госдумой на посту премьер-министра. 18 мая господин Медведев представил президенту состав своего нового кабинета, который в тот же день был утвержден главой государства.