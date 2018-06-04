Проектировщики будут предусматривать наличие четырехкомнатных квартир при строительстве жилья в рамках программы реновации, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Переселенцам должны предоставлять равнозначные жилые помещения, в которых площадь и количество комнат не меньше аналогичных параметров прежнего жилья, и в ходе проектирования будут предусматривать наличие квартир в соответствии с необходимой квратирографией.Программу реновации приняли прошлым летом. Она подразумевает переселение в новые квартиры из старых пятиэтажек порядка 1 миллиона москвичей. В рамках программы снесут более 5 тысяч домов.