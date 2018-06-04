Что только ни пытаются сделать чиновники, чтобы предотвратить аварии под мостом в Петербурге, который уже на всю страну стал известен как мост глупости, но пока ничего не помогает. В минувшие выходные под путепроводом пыталась проехать Газель, на которой был установлен биотуалет.

Что только ни пытаются сделать чиновники, чтобы предотвратить аварии под мостом в Петербурге, который уже на всю страну стал известен как "мост глупости": и плакат повесили с надписью "Газель" не проедет", и знаки предупреждающие установили, и даже яму предложили вырыть.Однако водители "Газелей" продолжают пытаться проехать под путепроводом на "авось". Несколько дней назад там застряла "юбилейная" 150-я машина, а в минувшие выходные "Твиттер" этого моста зафиксировал очередной рекорд глупости: под ним пыталась проехать "Газель", на которой был установлен биотуалет.Что из этого вышло – на кадрах, размещенных в микроблоге петербургского "моста глупости".Пока вешают цепи, полюбуйтесь на фото позавчерашней биотуалетной истории. pic.twitter.com/W29f2mJBRb— Мост глупости (@FoolsBridge) 4 июня 2018 г.Кстати об мост вчера треснули биотуалетом. Но это не считается. Даже вспоминать не хочу...https://t.co/hCTShPkFB0— Мост глупости (@FoolsBridge) 3 июня 2018 г.Кстати, по сообщениям очевидцев, там собираются повесить цепи. Отпугнет ли это отважных водителей "Газели" — поживем, увидим.Прямо сейчас цепи вешают перед въездом по мост. Будут звенеть об кабину и кузов нарушителя высоты. Прогресс!Фото будут!— Мост глупости (@FoolsBridge) 4 июня 2018 г.