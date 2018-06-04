Сотрудники полиции встретились с дошколятами, воспитанниками социальных учреждений, детьми сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

В Международный день защиты детей сотрудники регионального УМВД, Управления ГИБДД и полицейские из районов области по сложившейся доброй традиции встретились с дошколятами, воспитанниками социальных учреждений, детьми сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.Инспекторы Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области на базе юношеской автошколы города Владимира провели мероприятие для воспитанников дошкольных образовательных организаций «Приключения дорожных Всезнаек».Будущие первоклассники показали свои знания Правил дорожного движения и умения грамотно ориентироваться в дорожных ситуациях. Лучшими всезнайками ПДД были признаны воспитанники детского сада № 59, получившие диплом и призы за первое место. Серебро у ребят из детского сада № 9, бронзу получили воспитанники детского сада № 104. Все участники получили сладкие призы, светоотражающие браслеты и памятные магниты.Сотрудники Управления по работе с личным составом регионального УМВД организовали для детей полицейских, погибших при исполнении служебного долга, а также из многодетных семей сотрудников полиции поездку на представление в Центральный Академический театр Российской Армии.Александровские полицейские совместно с представителем Общественного совета при ОМВД поздравили с Международным днем защиты детей своих подопечных из Центра помощи семье и детям.Сотрудники ДПС предоставили детям возможность посидеть в патрульной машине, примерить экипировку и обмундирование инспекторов. Также ребята познакомились с кинологом следственного изолятора и ее четвероногой напарницей немецкой овчаркой Верной.Старший специалист по воспитательной работе Александровского ОМВД Елена Епифанова и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Надежда Гамова напомнили воспитанникам Центра о соблюдении правил личной безопасности, вручили подарки от личного состава отдела полиции.Сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району, к которым присоединились члены Общественного совета, приехали в гости к детям в подшефный социальный приют.Стражи порядка организовали праздничное мероприятие, в ходе которого провели различные тематические конкурсы. В подарок от полицейских дети получили летний спортивный инвентарь.Ребята, в свою очередь, подарили гостям в форме небольшие презенты, сделанные своими руками.В городе Коврове сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, отдела по работе с личным составом, а так же представители общества «Динамо» и Общественного совета при МО МВД России «Ковровский» организовали для воспитанников детского дома, расположенного в поселке Мелехово, настоящий спортивный праздник.Мероприятие прошло увлекательно и эмоционально. Команды «Адреналин» и «Убойная сила» преодолевали несколько этапов. На станции «Армейские будни» участников ждали бронежилет, каска и учебный пистолет. Пробежав эстафету, ребята продолжили в «Оружейной лавке» собирать и разбирать автомат под руководством подполковника полиции. Оказав первую помощь, мальчишки и девчонки преодолевали условный водоем. После сбора палаток дети добрались до станции «Детектив». С замиранием сердца соревновались в стрельбе на станции «Меткий стрелок». В итоге победу одержала команда «Адреналин».В завершении спортивного праздника уставших и довольных спортсменов ждал сладкий стол и желанные подарки.Директор детского дома Елена Горшкова со словами благодарности вручила сотрудникам Ковровского отдела полиции благодарственные письма за доброту и милосердие, реальную помощь детям, оставшимся без попечения родителей.