Двое мужчин, работавших автомойщиками, похитили транспортное средство стоимостью около 2 млн с места своей работы...

Сотрудники ДПС УВД по ЮЗАО задержали подозреваемых в краже автомобиля стоимостью около 2 млн рублей.В дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району обратился 37-летний житель Московской области с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что оставил свою автомашину марки «Мерседес» на мойке на Ленинском проспекте, а когда вернулся, обнаружил ее пропажу. Материальный ущерб составил около 2 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Панферова обнаружили данный автомобиль. В ходе погони злоумышленники врезались в дорожный знак и при попытке скрыться были задержаны. Ими оказались двое уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 23 лет, которые работали автомойщиками. Они похитили данное транспортное средство с места своей работы, как предполагается, для дальнейшей реализации.Следственным отделением ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56