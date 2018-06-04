Полиция Петербурга проверяет информацию о нападении на Николая Соболева, которая была ранее размещена самим видеоблогером на его страницах в соцсетях. Соболев написал, что у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга легкой степени тяжести.

Полиция Петербурга проверяет информацию о нападении на Николая Соболева, которая была ранее размещена самим видеоблогером на его страницах в соцсетях.При этом, как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, "каких-то заявлений и сообщений от лиц Петроградского района по данному факту пока не поступало".Ранее видеоблогер сообщил на своих страницах в соцсетях, что 2 июня рядом со студией, где он снимает ролики, его избили неизвестные, и он попал в больницу.Николай также написал, что у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга легкой степени тяжести."Должны отпустить домой, сейчас описывать подробности времени и желания нет. Чувствую себя стабильно", — написал видеоблогер 3 июня.pic.twitter.com/T0gjjwRH0r— Николай Соболев (@sobolevbro) 3 июня 2018 г.Оператор Глеб Фролов, который работает вместе с Соболевым, сообщил, что нападение произошло в подъезде студии Adini в Санкт-Петербурге.Николай Соболев ведет видеоканал на Youtube, на его страницу подписано почти 4,5 миллиона человек.