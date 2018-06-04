Допрос депутата Верховной рады Надежды Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота в стране, заявили в пресс-службе СБУ.
Допрос депутата Верховной рады Надежды Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота в стране, заявили в пресс-службе СБУ.
Результаты исследования свидетельствуют, что Савченко "обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя" и "планы вооруженного захвата власти", для чего "подыскивала и перевозила оружие".
Помимо этого, Савченко "разработала четкий план убийства руководства" и собиралась совершить теракт в правительственном квартале и здании Верховной рады.
Савченко была арестована 23 марта, ей грозит от 5 лет лишения свободы до пожизненного заключения. В суде депутат объявила голодовку.