Допрос депутата Верховной рады Надежды Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота в стране, заявили в пресс-службе СБУ.

Допрос депутата Верховной рады Надежды Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота в стране, заявили в пресс-службе СБУ.Результаты исследования свидетельствуют, что Савченко "обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя" и "планы вооруженного захвата власти", для чего "подыскивала и перевозила оружие".Помимо этого, Савченко "разработала четкий план убийства руководства" и собиралась совершить теракт в правительственном квартале и здании Верховной рады.Савченко была арестована 23 марта, ей грозит от 5 лет лишения свободы до пожизненного заключения. В суде депутат объявила голодовку.