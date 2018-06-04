Актер Владимир Яглыч судится с недобросовестным застройщиком. Звезда Экипажа, Молодежки и Мы из будущего должен был получить ключи от квартиры еще в прошлом году, но этого так и не произошло.

Несколько лет назад Яглыч приобрел квартиру в Подмосковье – в элитном жилом комплексе "Сказка" на берегу Истры, пишет "СтарХит". Как рассказала изданию еще одна дольщица, пострадавшая от фирмы, актер не раз бывал на месте стройки, общался с другими собственниками и интересовался, как идут дела.Вместе с актером иски к компании подали еще несколько человек, первое заседание назначено на 5 июня.Застройщик утверждает, что его подвели подрядчики и предлагает в качестве компенсации сделать бесплатный дизайн-проект квартиры или же сделать скидку на отделочные материалы.В компании "СтарХиту" заявили, что сдвиг сроков сдачи объекта – рабочий момент для большинства застройщиков в период кризиса, и заверили, что делают все возможное.