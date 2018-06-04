Президент Украины Петр Порошенко накануне совершил визит в Испанию, которую, по слухам, он рассматривает в качестве запасного аэродрома в случае бегства из Незалежной. По словам политолога Дениса Денисова, украинский лидер уже начал вывоз своих ценностей на Пиренейский полуостров.

Президент Украины Петр Порошенко накануне совершил визит вИспанию, которую, по слухам, он рассматривает в качестве "запасногоаэродрома" в случае бегства из Незалежной. По словам политолога ДенисаДенисова, украинский лидер уже начал вывоз своих ценностей на Пиренейскийполуостров."Оказывается, теперь президент на официальные мероприятия вразличные страны, чтобы отдохнуть и посмотреть на свою недвижимость", -отмечает эксперт. Как подчеркнул Денисов, Порошенко берет с собой в поездки всюсемью.Впрочем, для эксперта интересен другой аспект поездкиукраинского лидера в Испанию. Он напомнил, что в столице королевства уПорошенко состоялся молебен за мир на Украине и получение томоса (указа) обавтокефалии местной православной церкви. "Но парадокс в том, что этотмолебен проходил в кафедральном соборе Мадрида. А, как мы знаем, данноерелигиозное сооружение принадлежит Католической Церкви", – указываетаналитик.По его словам, поведение Порошенко – это проявление"параллельной реальности", которую пытается создать лидер Незалежной."Президент Украины совершает молебен в католическом храме за отсоединениеи создание какой-то мифической Православной Церкви на Украине", – сказалполитолог.Он отметил, что в истории еще не было такого, что главагосударства требует в другой стране и в иной религиозной юрисдикции какого-тодокумента, который способен серьезно обострить ситуацию внутри его государства.Напомним, ранее Петр Порошенко попросил Вселенскогопатриарха Варфоломея I предоставить автокефалию (автономию) Украинскойправославной церкви (УПЦ) Киевского патриархата. У Варфоломея I заявили, чтоизучат вопрос вместе с другими православными церквями.Вместе с тем в Константинопольском патриархате сообщили, чтодля предоставления автокефалии УПЦ необходимо единогласное решение всехправославных церквей, в том числе русской. Таковы многовековые традиции.