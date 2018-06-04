Президент Украины Петр Порошенко накануне совершил визит в
Испанию, которую, по слухам, он рассматривает в качестве запасного
аэродрома в случае бегства из Незалежной. По словам политолога Дениса
Денисова, украинский лидер уже начал вывоз своих ценностей на Пиренейский
полуостров.
Президент Украины Петр Порошенко накануне совершил визит в
Испанию, которую, по слухам, он рассматривает в качестве "запасного
аэродрома" в случае бегства из Незалежной. По словам политолога Дениса
Денисова, украинский лидер уже начал вывоз своих ценностей на Пиренейский
полуостров.
"Оказывается, теперь президент на официальные мероприятия в
различные страны, чтобы отдохнуть и посмотреть на свою недвижимость", -
отмечает эксперт. Как подчеркнул Денисов, Порошенко берет с собой в поездки всю
семью.
Впрочем, для эксперта интересен другой аспект поездки
украинского лидера в Испанию. Он напомнил, что в столице королевства у
Порошенко состоялся молебен за мир на Украине и получение томоса (указа) об
автокефалии местной православной церкви. "Но парадокс в том, что этот
молебен проходил в кафедральном соборе Мадрида. А, как мы знаем, данное
религиозное сооружение принадлежит Католической Церкви", – указывает
аналитик.
По его словам, поведение Порошенко – это проявление
"параллельной реальности", которую пытается создать лидер Незалежной.
"Президент Украины совершает молебен в католическом храме за отсоединение
и создание какой-то мифической Православной Церкви на Украине", – сказал
политолог.
Он отметил, что в истории еще не было такого, что глава
государства требует в другой стране и в иной религиозной юрисдикции какого-то
документа, который способен серьезно обострить ситуацию внутри его государства.
Напомним, ранее Петр Порошенко попросил Вселенского
патриарха Варфоломея I предоставить автокефалию (автономию) Украинской
православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата. У Варфоломея I заявили, что
изучат вопрос вместе с другими православными церквями.
Вместе с тем в Константинопольском патриархате сообщили, что
для предоставления автокефалии УПЦ необходимо единогласное решение всех
православных церквей, в том числе русской. Таковы многовековые традиции.