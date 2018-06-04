Два человека получили ранения, один из них тяжелые, в результате стрельбы у входа в ночной клуб в Улан-Удэ. Инцидент, который произошел около трех часов ночи 2 июня, попал в объектив камеры наблюдения.

Два человека получили ранения, один из них тяжелые, в результате стрельбы у входа в ночной клуб в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент, который произошел около трех часов ночи 2 июня, попал в объектив камеры наблюдения.Местом действия стала парковка перед заведением Z-club в Октябрьском районе города. На кадрах видно, как вышедший из клуба мужчина быстро разворачивается и начинает стрелять по шедшему позади молодому человеку из травматического пистолета. Последний осел на асфальт, а его обидчика оттащили в сторону очевидцы, однако тот вырвался и еще раз выстрелил в сторону жертвы.Восемнадцатилетнего посетителя клуба госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями в области головы и ребер, помощь медиков потребовалась и еще одному молодому человеку, которому шальная пуля попала в глаз, уточняет "Байкал-Daily".Причина возникшего между мужчинами конфликта остается неизвестной. О задержании подозреваемого ничего не сообщается.