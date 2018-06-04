Исследователи выяснили, что голоса женщин меняются после рождения первых детей. Такие изменения сохраняются в течение первого года. Учёные рассказали о возможных причинах таких перемен.

Голоса женщин после рождения их первого ребёнка меняются на целый год, выяснили учёные из Сассекского университета.Британские специалисты в течение десяти лет анализировали голоса женщин: пять лет до родов и пять лет спустя. Участницами исследования стали 20 матерей и 20 женщин, которые никогда не рожали детей (последние вошли в контрольную группу).Исследователи работали с записями голосов представительниц прекрасного пола, сделанными во время их разговоров с другими взрослыми людьми. Во время таких бесед участницы свободно обсуждали какую-либо тему.Отмечается, что авторы работы намерено анализировали такие записи, а не общение матерей с детьми. Не секрет, что родители могут специально изменять высоту голоса при разговоре с новорождёнными и младенцами.Как уже отмечалось выше, архив аудио включал разговоры, записанные до, во время и после беременности. В общей сложности специалисты работали с 634 записями (они продолжались 277 минут).Оказалось, что голоса молодых матерей после беременности становились гораздо ниже и более монотонными.Примечательно, что средняя высота голоса женщин после рождения первенца снизилась более чем на пять процентов: примерно на 15 Гц, или 1,3 полутона.Максимальная же высота голоса женщин после беременности в среднем была ниже на 44 Гц, или 2,2 полутона.Как пишут авторы работы, подобная "вокальная маскулинизация" не связана со старением, так как уже через год голос возвращается к нормальным показателям.Исследователи предложили несколько объяснений происходящих перемен. Так, ведущий автор исследования доктор Касия Писанская (Kasia Pisanski) из Школы психологии при Сассекском университете считает, что такие удивительные перемены могут происходить из-за гормональных изменений, которые имеют место после рождения ребёнка. К слову, более ранние работы показали, что голоса женщин могут изменяться в течение всего репродуктивного периода: во время овуляции он может слегка повышаться, а после менопаузы понижаться.Известно, что после беременности резко снижаются уровни ключевых половых гормонов, что может определять перемены в голосе, говорит Писанская.Есть и другое предположение. "Предыдущие исследования показали, что люди с низким голосом обычно считаются более компетентными, зрелыми или даже доминирующими. Так что, возможно, женщины, сталкиваясь с новыми проблемами воспитания, изменяют свои голоса, чтобы звучать более авторитетно", — рассуждает психолог.Кроме того, новоиспечённые матери часто страдают от повышенной умственной и физической усталости, у них также часто происходят изменения в настроении и самоощущении. "Такие перемены могут отражаться в их голосах, хотя, учитывая всё, что мы знаем о влиянии гормонов и социального контекста на высоту голоса, маловероятно, что этот эффект вызван только усталостью", — говорит Писанская.Голос человека может влиять на то, как он воспринимается другими, и даже определяет успех в определённых ситуациях (от собеседований до первых свиданий). Послеродовые изменения в голосах женщин могут повлиять на их социальные взаимодействия. В будущем авторы работы хотели бы получше изучить этот вопрос.Результаты любопытного исследования представлены в научном издании Evolution & Human Behavior.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что низкие звуки изменяют представления о размерах предметов, а звук собственного голоса влияет на эмоции человека. Более того, харизма человека также напрямую зависит от его голоса.Если же говорить о других изменениях, происходящих во время беременности, то учёные выяснили, что рождение ребёнка делает клетки матери "старше" на 11 лет. Также учёные выяснили, как беременность изменяет структуру мозга женщин.