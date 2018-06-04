В рамках стартовавшего в Сочи Кинотавра состоялась презентация коллекции известного ювелирного бренда. На мероприятии отметились актриса Аглая Тарасова, дочь артистки Ксении Раппопорт, и издатель журнала Вадим Верник, исполнившие жаркий танец, который не у всех вызвал положительные эмоции.

В рамках стартовавшего в Сочи "Кинотавра" состоялась презентация коллекции известного ювелирного бренда. На мероприятии отметились актриса Аглая Тарасова, дочь артистки Ксении Раппопорт, и издатель журнала Вадим Верник, исполнившие жаркий танец, который не у всех вызвал положительные эмоции.Подавляющее число отечественных знаменитостей съехались в Сочи, где в 29-й раз начал свою работу "Кинотавр". Российских артистов ждут не только показы фильмов, но и различные светские мероприятия. Так, накануне на одной из презентаций Аглая Тарасова и Вадим Верник станцевали так, что привлекли внимание всех представителей СМИ.К примеру, на своей страничке в Instagram опубликовал часть этого танца. На видео Верник искусно укладывает Тарасову, обремененную белым платьем и черным рюкзаком на спине, себе на руки. Отметим, что Аглая в опытных объятиях Вадима ведет себя очень уверенно и двигается довольно откровенно.Собственно, поведение актрисы и стало центром пристального внимания зрителей. Однако почему-то танец Тарасовой не произвел на пользователей Сети должного впечатления. Комментаторы раскритиковали артистку за "странный" вид. Впрочем, досталось и Вадиму Вернику. Пользователи Сети пришли к выводу, что брат известного актера Игоря Верника мог быть и более "интеллигентным".Ранее на "Кинотавре" привлекла к себе внимание другая пара – режиссер Резо Гигинеишвили, недавно оформивший развод с актрисой Надеждой Михалковой, и светская львица Надежда Оболенцева. Слухи об их романе ходили на протяжении нескольких месяцев, но лишь сейчас влюбленные официально подтвердили свои отношения.