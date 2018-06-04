Злоумышленник, предоставив сотрудникам операционного офиса столичного банка поддельный паспорт на имя одного из клиентов, похитил с его расчетного счета 1 млн 600 тысяч рублей...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 48-летнего мужчину по подозрению в хищении денежных средств с расчетного счета гражданина при помощи поддельного паспорта», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что фигурант уголовного дела, предоставив сотрудникам операционного офиса столичного банка поддельный паспорт на имя одного из клиентов, похитил с его расчетного счета 1 млн 600 тысяч рублей.По данному факту СО ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к другим противоправным деяниям на территории г. Москвы.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53