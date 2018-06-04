Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников первого международного форума Развитие парламентаризма. В обращении, которое зачитал перед собравшимися в Москве парламентариями со всего мира полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, отмечается знаковая роль парламентов в совершенствовании национальных законодательств и поиске ответов на современные вызовы.

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников первого международного форума "Развитие парламентаризма". В обращении, которое зачитал перед собравшимися в Москве парламентариями со всего мира полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, отмечается знаковая роль парламентов в совершенствовании национальных законодательств и поиске ответов на современные вызовы.Как говорится в обращении главы государства к участникамфорума, состав приехавших в Москву делегаций "убедительно свидетельствуето высоком статусе встречи, позволяет предметно обсудить широкий круг актуальныхтем – от борьбы с терроризмом, нелегальной миграции, обеспечении информационнойбезопасности до прикладных аспектов современного законотворчества". Какотметил президент, во всем мире парламент "играет знаковую роль в совершенствованиинациональных законодательств, поиске адекватных ответов на современные вызовы иугрозы", – говорится в послании российского лидера.Владимир Путин также отметил большую роль парламентской дипломатии."Она способна укрепить доверие между странами, оказать позитивное влияниена решение острых международных и региональных проблем", – заявил президентРоссии, отметив, что она способна укрепить доверие между странами, оказатьпозитивное влияние на решение вопросов международных и региональных проблем."Уверен, работа форума будет плодотворной иконструктивной, послужит наращиванию международного межпарламентскогосотрудничества по всем направлениям", – говорится в послании президента.Международный форум "Развитие парламентаризма"проходит 4 и 5 июня на ВДНХ. Инициатором и председателем на нем является спикерГосдумы Вячеслав Володин. На мероприятие приехали почти 500 законодателей из 96стран мира, событие освещают свыше 240 российских журналистов и 76представителей зарубежных СМИ.Центральной темой форума является развитие современного парламентаризма.Участники работают в тематических секциях и обсуждают актуальные проблемы врамках круглых столов, которые будут проводиться в течение двух дней. По итогамдискуссий 5 июня состоится пленарное заседание "Парламентаризм какинститут международного сотрудничества".