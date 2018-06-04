Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников первого международного форума Развитие парламентаризма. В обращении, которое зачитал перед собравшимися в Москве парламентариями со всего мира полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, отмечается знаковая роль парламентов в совершенствовании национальных законодательств и поиске ответов на современные вызовы.
Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников первого международного форума "Развитие парламентаризма". В обращении, которое зачитал перед собравшимися в Москве парламентариями со всего мира полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, отмечается знаковая роль парламентов в совершенствовании национальных законодательств и поиске ответов на современные вызовы.
Как говорится в обращении главы государства к участникам
форума, состав приехавших в Москву делегаций "убедительно свидетельствует
о высоком статусе встречи, позволяет предметно обсудить широкий круг актуальных
тем – от борьбы с терроризмом, нелегальной миграции, обеспечении информационной
безопасности до прикладных аспектов современного законотворчества". Как
отметил президент, во всем мире парламент "играет знаковую роль в совершенствовании
национальных законодательств, поиске адекватных ответов на современные вызовы и
угрозы", – говорится в послании российского лидера.
Владимир Путин также отметил большую роль парламентской дипломатии.
"Она способна укрепить доверие между странами, оказать позитивное влияние
на решение острых международных и региональных проблем", – заявил президент
России, отметив, что она способна укрепить доверие между странами, оказать
позитивное влияние на решение вопросов международных и региональных проблем.
"Уверен, работа форума будет плодотворной и
конструктивной, послужит наращиванию международного межпарламентского
сотрудничества по всем направлениям", – говорится в послании президента.
Международный форум "Развитие парламентаризма"
проходит 4 и 5 июня на ВДНХ. Инициатором и председателем на нем является спикер
Госдумы Вячеслав Володин. На мероприятие приехали почти 500 законодателей из 96
стран мира, событие освещают свыше 240 российских журналистов и 76
представителей зарубежных СМИ.
Центральной темой форума является развитие современного парламентаризма.
Участники работают в тематических секциях и обсуждают актуальные проблемы в
рамках круглых столов, которые будут проводиться в течение двух дней. По итогам
дискуссий 5 июня состоится пленарное заседание "Парламентаризм как
институт международного сотрудничества".