Водителей проверят на трезвость. В области началась массовая проверка автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Операция Бахус пройдет во всех районах. Только за первые 4 месяца года сотрудники ГАИ остановили 1300 нетрезвых водителей. По вине пьяных за рулем произошло 62 аварии, в которых 11 человек погибли и 82 пострадали. Пьяная аварийность выросла в Киржачском, Петушинском и Ковровском районах.

Водителей проверят на "трезвость". В области началась массовая проверка автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Операция "Бахус" пройдет во всех районах. Только за первые 4 месяца года сотрудники ГАИ остановили 1300 нетрезвых водителей. По вине пьяных за рулем произошло 62 аварии, в которых 11 человек погибли и 82 пострадали. "Пьяная" аварийность выросла в Киржачском, Петушинском и Ковровском районах. Сотрудники ГАИ напоминают: если водитель пьяный или отказался от медосвидетельствования, то ему грозит лишение прав до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение можно получить уголовное наказание. Операция "Бахус" продлиться до 13 июня.