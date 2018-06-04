Как предотвратить гонку вооружений? Ответ на этот вопрос вместе будут искать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Путин заявил, что разделяет озабоченность своего американского коллеги в связи с гонкой вооружений. Он надеется, что они лично обдумают, как ее предотвратить.

Как предотвратить гонку вооружений? Ответ на этот вопрос вместе будут искать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Путин заявил, что разделяет озабоченность своего американского коллеги в связи с возможной гонкой вооружений. Он надеется, что они лично обдумают и обсудят, как ее предотвратить.При этом Путин в эксклюзивном интервью австрийскому телеканалу ORF заявил, что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США. Трамп 20 апреля в телефонном разговоре с Путиным пригласил российского президента в Вашингтон. Но дата встречи до ноябрьского саммита G20 пока не обсуждается."В одном из последних телефонных разговоров Дональд сказал, что он обеспокоен возможностью новой гонки вооружений. Я с ним полностью согласен, — приводит РИА Новости выдержку из этого интервью. — Мы не являемся инициаторами такого развития событий, как вы знаете, не мы вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Но я разделяю мнение американского президента, что мы должны обдумать, как предотвратить новую гонку вооружений".Договор об ограничении систем противоракетной обороны был заключен Москвой и Вашингтоном в мае 1972 года. Но в 2001 году США заявили о своем выходе из договора, разорвав соглашение по ПРО с 2002 года.Российская сторона неоднократно пыталась убедить Вашингтон в пагубности этого шага и создать механизм совместного рассмотрения вопросов защиты от баллистических ракет, напомнил недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров.5 июня президент России Владимир Путин едет с рабочим визитом в Вену. Здесь он проведет переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, а также с президентом Александером Ван дер Белленом. Путин перед поездкой заявил, что Москва заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе, который будет надежным партнером для Москвы. Путин также в Австрии проведет встречу с представителями австрийских деловых кругов. Австрия не поддержала тренд на введение санкций против России.Россия за 50 лет поставок газа в Австрию зарекомендовала себя надежным партнером. Газораспределительный пункт в Баумгартене в настоящее время является крупнейшим газовым центром Австрии и служит воротами для российского газа в Западную Европу.В Вене предупредили, что на время приема самолета Путина в аэропорту австрийской столицы вводится режим чистого неба.А 8 июня Владимир Путин будет уже в Китае. 9-10 июня в Циндао пройдет заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).