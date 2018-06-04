Об отношении России к Евросоюзу рассказал австрийской телекомпании ORF глава российского государства Владимир Путин. Он подчеркнул, что у Москвы нет целей кого-то или что-то разобщить в Евросоюзе.

Об отношении России к Евросоюзу рассказал австрийской телекомпании ORF глава российского государства Владимир Путин. Он подчеркнул, что у Москвы нет целей кого-то или что-то разобщить в Евросоюзе."Наоборот, у нас есть заинтересованность в едином и процветающем ЕС, так как он является важнейшим торговым и экономическим партнером", — добавил президент России.Президент России дал интервью перед своим рабочим визитов в Австрию 5 июня 2018 года. В Вене Путин встретится с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, с которым Путин встречался год назад на Петербургском международном экономическом форуме, а также президентом страны Александером Ван дер Белленом, сообщает телеканал "Россия 24". Во время прибытия Путина небо над Веной закроют.Полную версию интервью австрийский телеканал ORF покажет вечером 4 июня."Нам хотелось бы внести свою лепту в улучшение отношений между ЕС и Россией. Полагаю, важным шагом в этом направлении могло бы стать обеспечение жизнеспособного перемирия на востоке Украины", — заявил перед встречей с Путиным Себастьян Курц.