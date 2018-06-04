Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в город Саранск, где пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в город Саранск, где пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018.В городском аэропорту, реконструированном специально к мировому первенству, Владимир Колокольцев встретился с Главой Республики Мордовия Владимиром Волковым, начальником УФСБ России по Республике Мордовия генерал-майором Андреем Акулининым и министром внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майором полиции Юрием Арсентьевым.Глава МВД России проверил порядок несения службы и условия проживания прикомандированных сотрудников в пункте временной дислокации сводного отряда полиции. Полицейские проживают в двух- и трехместных комнатах, оснащенных всем необходимым. Для занятий спортом имеются тренажерные залы с современным спортивным оборудованием.В завершение рабочей поездки глава ведомства и руководители региональных органов власти осмотрели стадион «Мордовия Арена» и расположенный на его территории операционный центр.