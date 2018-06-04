Участница телепроекта Дом-2 21-летняя Алена Рапунцель ждет первого ребенка. Молодая женщина беременна от своего избранника Ильи Яббарова.

Участница телепроекта "Дом-2" 21-летняя Алена Рапунцель ждет первого ребенка. Молодая женщина беременна от своего избранника Ильи Яббарова.Об интересном положении девушки удалось узнать с помощью теста и консультации врача-гинеколога. Будущая мама призналась, что находится уже на четвертой неделе беременности."Буквально пару дней назад мы сдали анализы, и все подтвердилось – мы беременны! Я первая все увидела. Было состояние эйфории и неожиданности. Уже четвертая неделя пошла", – рассказала Алена. Яббаров добавил, что тест не удавалось сделать около четырех дней. И вот, наконец, Алена показала возлюбленному "заветный плюсик".Ребенок, по словам будущих родителей, желанный и планировался давно, передает журнал . Счастливый Яббаров поведал, что настаивал на том, чтобы Рапунцель сделала тест на беременность, как только появились первые подозрения.Примечательно, что совсем недавно старшая сестра Алены – Ольга родила девочку от своего мужа Дмитрия Дмитренко, тем самым спровоцировав громкий скандал. Дело в том, что незадолго до этого у Яббарова и Ольги Рапунцель случился продолжительный роман на телепроекте.Проверка на детекторе лжи показала, что у участников была интимная близость. Впрочем, сам Яббаров заявил, что не спал с Ольгой Рапунцель, и у них "был только петтинг". Так или иначе, зрители проекта начали гадать, от кого же на самом деле родила девушка.В данный момент ни Алена, ни Илья с Ольгой и Дмитрием не общаются. Сообщается, что сестра Рапунцель и ее избранник никак не отреагировали на ее беременность. "Мы поругались, не разговариваем теперь с ними и знать их не хотим", – резюмировал Яббаров.