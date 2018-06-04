С 14 июня по 15 июля в Россия будет принимать Чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут в 11 городах страны. Dni.Ru публикуют расписание игр ЧМ-2018, которые состоятся в рамках группового этапа.
С 14 июня по 15 июля в Россия будет принимать Чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут в 11 городах страны. Dni.Ru публикуют расписание игр , которые состоятся в рамках группового этапа.
14 июня
Время*
Команды
Стадион
Трансляция
18:00
Россия – Саудовская Аравия
Москва, "Лужники"
Первый канал, сайт Первого канала
15 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
15:00
Египет – Уругвай
Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"
сайт Первого канала
18:00
Марокко – Иран
Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург"
сайт Первого канала
21:00
Португалия – Испания
Сочи, "Фишт"
Первый канал, сайт Первого канала
16 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
13:00
Франция – Австралия
Казань, "Казань Арена"
Первый канал, сайт Первого канала
16:00
Аргентина – Исландия
Москва, "Спартак"
Первый канал, сайт Первого канала
19:00
Перу – Дания
Саранск, "Мордовия Арена"
сайт Первого канала
22:00
Хорватия – Нигерия
Калининград, "Калининград"
сайт Первого канала
17 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
15:00
Коста-Рика – Сербия
Самара, "Самара Арена"
сайт Первого канала
18:00
Германия – Мексика
Москва, "Лужники"
Первый канал, сайт Первого канала
21:00
Бразилия – Швейцария
Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"
Первый канал, сайт Первого канала
18 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
15:00
Швеция – Южная Корея
Нижний Новгород, "Нижний Новгород"
сайт Первого канала
18:00
Бельгия – Панама
Сочи, "Фишт"
сайт Первого канала
21:00
Тунис – Англия
Волгоград, "Волгоград Арена"
Первый канал, сайт Первого канала
19 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
15:00
Колумбия – Япония
Саранск, "Мордовия Арена"
сайт Первого канала
18:00
Польша – Сенегал
Москва, "Спартак"
сайт Первого канала
21:00
Россия – Египет
Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург"
"Россия 1", сайт Первого канала
20 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
15:00
Португалия – Марокко
Москва, "Лужники"
сайт Первого канала
18:00
Уругвай – Саудовская Аравия
Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"
сайт Первого канала
21:00
Иран – Испания
Казань, "Казань Арена"
Первый канал, сайт Первого канала
21 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
15:00
Дания – Австралия
Самара, "Самара Арена"
сайт Первого канала
18:00
Франция – Перу
Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"
Первый канал, сайт Первого канала
21:00
Аргентина – Хорватия
Нижний Новгород, "Нижний Новгород"
Первый канал, сайт Первого канала
22 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
15:00
Бразилия – Коста-Рика
Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург"
Первый канал, сайт Первого канала
18:00
Нигерия – Исландия
Волгоград, "Волгоград Арена"
сайт Первого канала
21:00
Сербия – Швейцария
Калининград, "Калининград"
сайт Первого канала
23 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
15:00
Бельгия – Тунис
Москва, "Спартак"
сайт Первого канала
18:00
Южная Корея – Мексика
Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"
сайт Первого канала
21:00
Германия – Швеция
Сочи, "Фишт"
Первый канал, сайт Первого канала
24 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
15:00
Англия – Панама
Нижний Новгород, "Нижний Новгород"
Первый канал, сайт Первого канала
18:00
Япония – Сенегал
Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"
сайт Первого канала
21:00
Польша – Колумбия
Казань, "Казань Арена"
сайт Первого канала
25 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
17:00
Саудовская Аравия – Египет
Волгоград, "Волгоград Арена"
сайт Первого канала
17:00
Уругвай – Россия
Самара, "Самара Арена"
Первый канал, сайт Первого канала
21:00
Иран – Португалия
Саранск, "Мордовия Арена"
сайт Первого канала
21:00
Испания – Марокко
Калининград, "Стадион Калининград"
Первый канал, сайт Первого канала
26 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
17:00
Австралия – Перу
Сочи, "Фишт"
сайт Первого канала
17:00
Дания – Франция
Москва, "Лужники"
Первый канал, сайт Первого канала
21:00
Нигерия – Аргентина
Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург"
Первый канал, сайт Первого канала
21:00
Исландия – Хорватия
Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"
сайт Первого канала
27 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
17:00
Южная Корея – Германия
Казань, "Казань Арена"
Первый канал, сайт Первого канала
17:00
Мексика – Швеция
Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"
сайт Первого канала
21:00
Швейцария – Коста-Рика
Нижний Новгород, "Нижний Новгород"
сайт Первого канала
21:00
Сербия – Бразилия
Москва, "Спартак"
Первый канал, сайт Первого канала
28 июня
Время
Команды
Стадион
Трансляция
17:00
Сенегал – Колумбия
Самара, "Самара Арена"
сайт Первого канала
17:00
Япония – Польша
Волгоград, "Волгоград Арена"
сайт Первого канала
21:00
Англия – Бельгия
Калининград, "Калининград"
Первый канал, сайт Первого канала
21:00
Панама – Тунис
Саранск, "Мордовия Арена"
сайт Первого канала
*Московское время