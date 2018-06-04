С 14 июня по 15 июля в Россия будет принимать Чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут в 11 городах страны. Dni.Ru публикуют расписание игр ЧМ-2018, которые состоятся в рамках группового этапа.

С 14 июня по 15 июля в Россия будет принимать Чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут в 11 городах страны. Dni.Ru публикуют расписание игр , которые состоятся в рамках группового этапа.14 июняВремя*КомандыСтадионТрансляция18:00Россия – Саудовская АравияМосква, "Лужники"Первый канал, сайт Первого канала15 июняВремяКомандыСтадионТрансляция15:00Египет – УругвайЕкатеринбург, "Екатеринбург Арена"сайт Первого канала18:00Марокко – ИранСанкт-Петербург, "Санкт-Петербург"сайт Первого канала21:00Португалия – ИспанияСочи, "Фишт"Первый канал, сайт Первого канала16 июняВремяКомандыСтадионТрансляция13:00Франция – АвстралияКазань, "Казань Арена"Первый канал, сайт Первого канала16:00Аргентина – ИсландияМосква, "Спартак"Первый канал, сайт Первого канала19:00Перу – ДанияСаранск, "Мордовия Арена"сайт Первого канала22:00Хорватия – НигерияКалининград, "Калининград"сайт Первого канала17 июняВремяКомандыСтадионТрансляция15:00Коста-Рика – СербияСамара, "Самара Арена"сайт Первого канала18:00Германия – МексикаМосква, "Лужники"Первый канал, сайт Первого канала21:00Бразилия – ШвейцарияРостов-на-Дону, "Ростов Арена"Первый канал, сайт Первого канала18 июняВремяКомандыСтадионТрансляция15:00Швеция – Южная КореяНижний Новгород, "Нижний Новгород"сайт Первого канала18:00Бельгия – ПанамаСочи, "Фишт"сайт Первого канала21:00Тунис – АнглияВолгоград, "Волгоград Арена"Первый канал, сайт Первого канала19 июняВремяКомандыСтадионТрансляция15:00Колумбия – ЯпонияСаранск, "Мордовия Арена"сайт Первого канала18:00Польша – СенегалМосква, "Спартак"сайт Первого канала21:00Россия – ЕгипетСанкт-Петербург, "Санкт-Петербург""Россия 1", сайт Первого канала20 июняВремяКомандыСтадионТрансляция15:00Португалия – МароккоМосква, "Лужники"сайт Первого канала18:00Уругвай – Саудовская АравияРостов-на-Дону, "Ростов Арена"сайт Первого канала21:00Иран – ИспанияКазань, "Казань Арена"Первый канал, сайт Первого канала21 июняВремяКомандыСтадионТрансляция15:00Дания – АвстралияСамара, "Самара Арена"сайт Первого канала18:00Франция – ПеруЕкатеринбург, "Екатеринбург Арена"Первый канал, сайт Первого канала21:00Аргентина – ХорватияНижний Новгород, "Нижний Новгород"Первый канал, сайт Первого канала22 июняВремяКомандыСтадионТрансляция15:00Бразилия – Коста-РикаСанкт-Петербург, "Санкт-Петербург"Первый канал, сайт Первого канала18:00Нигерия – ИсландияВолгоград, "Волгоград Арена"сайт Первого канала21:00Сербия – ШвейцарияКалининград, "Калининград"сайт Первого канала23 июняВремяКомандыСтадионТрансляция15:00Бельгия – ТунисМосква, "Спартак"сайт Первого канала18:00Южная Корея – МексикаРостов-на-Дону, "Ростов Арена"сайт Первого канала21:00Германия – ШвецияСочи, "Фишт"Первый канал, сайт Первого канала24 июняВремяКомандыСтадионТрансляция15:00Англия – ПанамаНижний Новгород, "Нижний Новгород"Первый канал, сайт Первого канала18:00Япония – СенегалЕкатеринбург, "Екатеринбург Арена"сайт Первого канала21:00Польша – КолумбияКазань, "Казань Арена"сайт Первого канала25 июняВремяКомандыСтадионТрансляция17:00Саудовская Аравия – ЕгипетВолгоград, "Волгоград Арена"сайт Первого канала17:00Уругвай – РоссияСамара, "Самара Арена"Первый канал, сайт Первого канала21:00Иран – ПортугалияСаранск, "Мордовия Арена"сайт Первого канала21:00Испания – МароккоКалининград, "Стадион Калининград"Первый канал, сайт Первого канала26 июняВремяКомандыСтадионТрансляция17:00Австралия – ПеруСочи, "Фишт"сайт Первого канала17:00Дания – ФранцияМосква, "Лужники"Первый канал, сайт Первого канала21:00Нигерия – АргентинаСанкт-Петербург, "Санкт-Петербург"Первый канал, сайт Первого канала21:00Исландия – ХорватияРостов-на-Дону, "Ростов Арена"сайт Первого канала27 июняВремяКомандыСтадионТрансляция17:00Южная Корея – ГерманияКазань, "Казань Арена"Первый канал, сайт Первого канала17:00Мексика – ШвецияЕкатеринбург, "Екатеринбург Арена"сайт Первого канала21:00Швейцария – Коста-РикаНижний Новгород, "Нижний Новгород"сайт Первого канала21:00Сербия – БразилияМосква, "Спартак"Первый канал, сайт Первого канала28 июняВремяКомандыСтадионТрансляция17:00Сенегал – КолумбияСамара, "Самара Арена"сайт Первого канала17:00Япония – ПольшаВолгоград, "Волгоград Арена"сайт Первого канала21:00Англия – БельгияКалининград, "Калининград"Первый канал, сайт Первого канала21:00Панама – ТунисСаранск, "Мордовия Арена"сайт Первого канала*Московское время