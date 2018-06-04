Глава российского правительства Дмитрий Медведев расширил использование материнского капитала. Премьер-министр России подписал постановление о маткапитале: теперь его можно тратить на перекредитование. При этом вне зависимости от того, когда такая необходимость возникла.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев расширил использование материнского капитала. Премьер-министр России подписал постановление о маткапитале: теперь его можно тратить на перекредитование. При этом вне зависимости от того, когда такая необходимость возникла."Людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами", — подчеркнул Дмитрий Медведев, отметив, что сейчас маткапитал можно использовать на перекредитование взятых под строительство и покупку жилья займов, если кредит взят до рождения второго ребенка или последующих детей.На совещании с вице-премьерами в своей подмосковной резиденции Горки Медведев подчеркнул, что теперь у родителей есть расходовать маткапитал на перекредитование, в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость — до и после рождения второго ребенка и последующих детей.Программа маткапитала действует до 2021 года. Маткапитал выплачивается за рождение второго или последующих детей в семье. С 2007 года, когда программа была введена в действие, сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 миллиона семей. Более половины уже сертификатов использованы. 4 миллиона 100 тысяч семей использовали деньги маткапитала на улучшение жилищных условий. Вложение маткапитала в образование или пенсионное обеспечение менее востребовано.Маткапитал с 2017 года можно получать и в виде ежемесячных выплат. Размер маткапитала за время действия программы вырос с 250 тысяч до 483 тысяч рублей.