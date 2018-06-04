Мария Шарапова очень расстроена тем, что Серена Уильямс не
сможет с ней сыграть. Эксперты считают, что российская теннисистка получила
преимущество на Ролан Гаррос благодаря отказу американки.
Мария Шарапова очень расстроена тем, что Серена Уильямс не
сможет с ней сыграть. Эксперты считают, что российская теннисистка получила
преимущество на "Ролан Гаррос" благодаря отказу американки.
Россиянка прокомментировала отказ Серены Уильямс играть с
ней в 1/8 финала турнира "Большого шлема". Шарапова пожелала
американке быстрого выздоровления.
"Я ждала матча с Сереной и очень расстроена тем, что
она снялась. Я желаю ей быстрого выздоровления и надеюсь, что она скоро
вернется на корт", – заявила Мария журналистам.
4 мая, за несколько минут до матча с Шараповой Уильямс
объявила, что снимается с турнира из-за травмы. Накануне в 1/8 финала парного
разряда Серена и Винус Уильямс уступили в трех сетах Андрее Клепач и Марии Хосе
Мартинес Санчес со счетом 4:6, 7:6, 0:6.Эксперты предположили, что у Серены травма – так как, по их
словам, счет был "неестественный" для таких соперников.
Отказ Уильямс от матча позволил Шараповой выйти напрямую в
четвертьфинал турнира. Американка, в свою очередь, объяснила на
пресс-конференции, что из-за проблем с грудной мышцей физически не может
подавать.
Шарапова и Уильямс впервые встретились в марте 2004 года. С
того времени спортсменки провели 21 матч, в которых американка одержала 19
побед. Теперь же Шарапова получила дополнительные преимущества на турнире,
считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он напомнил, что в
четвертьфинале Шарапова сыграет с победительницей матча между испанкой Гарбинье
Мугурусой и украинкой Лесей Цуренко.
"В любом случае, для Шараповой такое развитие
событий – хорошо. Вероятнее всего, она будет играть с Мугурусой, а это
серьезный соперник. Шарапова получила чистый отдых в середине турнира – это
позитивно для нее и физически, и психологически", – сказал Тарпищев. Тем
не менее, по его словам, не надо причислять Шарапову к главным фаворитам
турнира – у нее много соперниц, которые играют не слабее, приводит мнение
Тарпищева "Спорт 24".