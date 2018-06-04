Мария Шарапова очень расстроена тем, что Серена Уильямс не сможет с ней сыграть. Эксперты считают, что российская теннисистка получила преимущество на Ролан Гаррос благодаря отказу американки.

Мария Шарапова очень расстроена тем, что Серена Уильямс несможет с ней сыграть. Эксперты считают, что российская теннисистка получилапреимущество на "Ролан Гаррос" благодаря отказу американки.Россиянка прокомментировала отказ Серены Уильямс играть сней в 1/8 финала турнира "Большого шлема". Шарапова пожелалаамериканке быстрого выздоровления."Я ждала матча с Сереной и очень расстроена тем, чтоона снялась. Я желаю ей быстрого выздоровления и надеюсь, что она скоровернется на корт", – заявила Мария журналистам.4 мая, за несколько минут до матча с Шараповой Уильямсобъявила, что снимается с турнира из-за травмы. Накануне в 1/8 финала парногоразряда Серена и Винус Уильямс уступили в трех сетах Андрее Клепач и Марии ХосеМартинес Санчес со счетом 4:6, 7:6, 0:6.Эксперты предположили, что у Серены травма – так как, по ихсловам, счет был "неестественный" для таких соперников.Отказ Уильямс от матча позволил Шараповой выйти напрямую вчетвертьфинал турнира. Американка, в свою очередь, объяснила напресс-конференции, что из-за проблем с грудной мышцей физически не можетподавать.Шарапова и Уильямс впервые встретились в марте 2004 года. Стого времени спортсменки провели 21 матч, в которых американка одержала 19побед. Теперь же Шарапова получила дополнительные преимущества на турнире,считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он напомнил, что вчетвертьфинале Шарапова сыграет с победительницей матча между испанкой ГарбиньеМугурусой и украинкой Лесей Цуренко."В любом случае, для Шараповой такое развитиесобытий – хорошо. Вероятнее всего, она будет играть с Мугурусой, а этосерьезный соперник. Шарапова получила чистый отдых в середине турнира – этопозитивно для нее и физически, и психологически", – сказал Тарпищев. Темне менее, по его словам, не надо причислять Шарапову к главным фаворитамтурнира – у нее много соперниц, которые играют не слабее, приводит мнениеТарпищева "Спорт 24".