В преддверии чемпионата мира по футболу Роскачество проверит более 40 марок светлого фильтрованного пива.

В преддверии чемпионата мира по футболу Роскачество проверит более 40 марок светлого фильтрованного пива.Напиток проверят на соответствие обязательным требованиям законодательства, в том числе, на микробиологические показатели и содержание токсичных элементов. Эксперты оценят общую долю спирта, кислотность, цвет, массовую долю двуокиси углерода, высоту пены и пеностойкость, насыщенность вкуса и аромата, говорится на сайте ведомства.В порядке эксперимента планируется сравнение двух напитков одной торговой марки, произведенных в России и за рубежом, чтобы проверить распространенное убеждение о зависимости качества пива от места его происхождения.Рейтинг пиву будут снижать в случае недовложения сырье или нарушения процесса брожения. В настоящем пиве количество солода и хмеля должно составлять не менее 80%, подчеркивают в Роскачестве, кукурузной патоки и крахмала должно быть не более 20%. При производстве пива не допускается использование ароматизаторов, подсластителей и красителей.Пивная пена должно сохранять стойкость более трех минут, если этого не происходит, пиво – низкого качества. Однако угасающая пена в эле, сидре, крафтовом пиве и пивных напитках может быть "авторской" характеристикой.