Шесть дней подряд предстоит работать россиянам на текущей неделе. Но зато потом их ждут сразу три выходных дня с 10 по 12 июня. Длинная неделя получилась у трудящихся из-за переноса понедельника на субботу в связи с празднованием Дня России.

Шесть дней подряд предстоит работать россиянам на текущей неделе. Но зато потом их ждут сразу три выходных дня с 10 по 12 июня. Длинная неделя получилась у трудящихся из-за переноса понедельника на субботу в связи с празднованием Дня России.Еще одна компенсация за героический труд – короткая неделя после праздников. После трех дней отдыха вышедшие на работу 13 июня россияне отработают еще три дня, а затем уйдут на уикенд, напоминает "Интерфакс". Представители Роструда подчеркивают, что продолжительность следующей рабочей недели по продолжительности будет вдвое короче наступившей растянутой рабочей недели.