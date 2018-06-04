Всего в апреле россияне взяли 98,2 тыс ипотечных кредитов на 196,9 млрд рублей, это на 46% больше в денежном выражении, чем годом ранее

В апреле средний размер ипотечного кредита в России увеличился на 8% - до двух миллионов рублей, говорится в сообщении Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).Количество новых ипотечных кредитов выросло в годовом отношении на 35%, денежные объемы кредитования выросли на 46%. Всего в апреле россияне взяли 98,2 тыс ипотечных кредитов на 196,9 млрд рублей, год назад было выдано 72,6 ты кредитов на 135 млрд рублей."Средний размер нового ипотечного кредита достиг исторического максимума, увеличившись на 8%: с 1,87 до 2,00 млн рублей", - говорится в сообщении.Всего в апреле этого года было выдано 2,79 млн новых кредитов на 620,5 млрд рублей. По сравнению с апрелем прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 9%, а объемы кредитования выросли на 47%. Лидером по темпам роста стало автокредитование – количество новых автокредитов кредитов выросло на 46%, объемы выдач увеличились на 49%.Ранее в ДОМ. РФ сообщили, что за первые пять месяцев этого года российские банки выдали 424,7 тыс. ипотечных кредитов на 831,3 млрд рублей (плюс 63% в количественном и плюс 77% в денежном выражении к первой половине прошлого года). На рефинансирование ипотечных займов пришлось около 15% выданных кредитов. Ставки по ипотеке устойчиво снижаются - с января средневзвешенная ставка выдачи составила 9,68%, это на 2% меньше, чем в прошлом году.