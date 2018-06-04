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<a href="http://33live.ru/novosti/04-06-2018-samyj-dorogoj-avtomobil-v-mire-novyj-rekord-v-45-mlrd-rublej.html" target="_blank">Самый дорогой автомобиль в мире: новый рекорд в 4,5 млрд рублей</a> - Компания Ferrari снова подтвердила свой статус производителя самых дорогих на планете автомобильных раритетов. За Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска американский коллекционер Джвид МакНейл заплатил 70 млн долларов – это почти 4,5 млрд рублей. Умопомрачительный ценник объясняется уникальностью спорткара.