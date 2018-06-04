Зажигательный пляс посетителя Денверского бара привел к стрельбе: в один момент танцор сделал сальто и выронил пистолет. Поспешная попытка его поднять привела к случайному выстрелу, и пуля попала в ногу одного из зрителей. Полиция, приехавшая по вызову, с удивлением выяснила, что владельцем оружия оказался агент ФБР, отмечающий свой выходной.

Зажигательный пляс посетителя Денверского бара привел к стрельбе: в один момент танцор сделал сальто и выронил пистолет. При поспешной попытке его поднять, мужчина случайно нажал на курок, оружие выстрелило, и пуля попала в ногу одного из зрителей. Пострадавший доставлен в больницу с легким ранением, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Сотрудники органов правопорядка, приехавшие на вызов, с удивлением выяснили, что владельцем оружия оказался агент ФБР, отмечающий свой выходной.